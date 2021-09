Sorties ciné – Quels films aller voir cette semaine? Ce mercredi, on vous conseille aussi bien «Tides», très bon film de SF sigbé par un Suisse, le bouleversant «La voix d’Aida» ou le passionnant documentaire écolo, «Bigger Than Us». Pascal Gavillet

«Tides», de l’excellente SF

Tim Fehlbaum a tourné certaines séquences au bord de l’eau.

Dans le domaine balisé du cinéma de science-fiction, il est difficile de ne pas tomber dans le déjà vu et de ne pas faire cheap. «Tides» ne revendique ni l’un ni l’autre, se payant même le luxe d’un sujet en grande partie inédit et d’un traitement – esthétique, mise en scène, gestion de l’univers proposé – tout à fait digne d’intérêt. C’est d’autant plus remarquable que le film est signé par un Suisse, Tim Fehlbaum. Un Bâlois qui n’en est pas tout à fait à ses débuts et qu’on avait déjà remarqué il y a dix ans, à Locarno, avec un film d’horreur, «Hell», qui nous avait d’ailleurs emballé. «Tides», dont le titre signifie «marées», se déroule dans un futur qu’on espère hypothétique.

Une catastrophe a rendu la Terre inhabitable, et les élites ont colonisé une autre planète, Kepler 209. Mais deux générations plus tard, une mission doit venir sur terre pour contrôler si la planète est toujours aussi infertile. Mais la capsule devient hors de contrôle en pénétrant l’atmosphère et Blake (Nora Arnezeder) en sera la seule survivante. Avant de découvrir qu’elle n’est en réalité pas toute seule sur la Terre. En quelques plans au début du film, l’atmosphère est plantée et la tension s’installe dans une ambiance aquatique, brumeuse et inquiétante. Chaudement recommandé.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«La voix d’Aida», un drame bouleversant

Retour à Srebrenica en 1995.

Nous sommes à Srebrenica, en 1995, le 11 juillet, soit le jour où va être perpétré le pire massacre commis en Europe depuis la fin du deuxième conflit mondial. Huit mille Bosniaques vont y être tués par l’armée de la république serbe. Au milieu de tout cela, il y a Aida. Elle est traductrice pour les Nations Unies et par ce biais, a accès à des informations secrètes. Alors que des milliers de civils attendent de trouver refuge dans un camp de l’ONU, elle va tenter l’impossible pour sauver son mari et ses deux fils.

Le film raconte son périple, son courage, sa détermination pour extirper sa famille de cet enfer. Réalisé par Jasmila Žbanic, «La voix d’Aida», dont c’est le cinquième long-métrage, est un film de mouvement et de poussière. Rien n’y est jamais statique et la reconstitution y est impressionnante. Car l’ordinaire du camp militaire, aux portes duquel des milliers de Bosniaques attendent dans l’espoir d’être sauvés, fait l’objet d’un filmage réaliste dans lequel s’immiscent des instants de lyrisme, des cris de désespoir – ceux d’une mère hurlant pour que ses fils vivent – que le destin viendra clore sans crier gare. L’aspect encore léger du début du film laisse place sur la fin à une gravité sèche qui finit par prendre à la gorge. C’est un film essentiel, qui n’a pas peur de mettre des images sur l’horreur. Candidat à l’Oscar du meilleur film étranger 2020, «La voix d’Aida» prend d’ailleurs un virage inattendu lors de sa dernière partie, nous obligeant à nous identifier à son héroïne, mère Courage exemplaire et digne qui représente dans cette fiction tout un peuple.

«Notturno», «Notturno», les aubes du Proche-Orient

«Notturno», des visages qui semblent composer des tableaux.

Gianfranco Rosi, qui est à ce jour le seul documentariste à avoir remporté un Lion d’or et un Ours d’or, avait fait son retour à Venise en 2020 avec ce nouvel opus, «Notturno», montré ensuite au FIFDH de Genève. Durant trois ans, il a longé les frontières de l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban. Filmant inlassablement le réveil, l’aube des peuples qui y vivent. La démarche n’est cette fois ni politique ni dénonciatrice, mais plutôt d’ordre poétique.

Chaque plan, magnifiquement photographié, s’apparente à un tableau, selon un précepte esthétique finalement peu courant dans le travail du cinéaste, qui semble sculpter la lumière dans certaines séquences particulièrement belles.Le paradoxe, c’est que cette beauté est la plupart du temps entourée par la guerre, la violence, la destruction, et que des signes de tout cela ne cessent de se frayer un chemin dans le champ de la caméra. Pour Rosi, cela revient à montrer l’humanité dans toute sa plénitude, qui parvient encore à se préserver des horreurs du monde, voire à s’en échapper. On ne sait comment le réalisateur a glané toutes ces images du Proche-Orient, si elles ne sont que le fruit du hasard ou si la mise en scène y intervient parfois. Le film n’y répond pas et semble se suffire à lui-même.

«Bigger Than Us», les jeunes qui se lèvent pour le monde

Réalisé par Flore Vasseur, coproduit par Marion Cotillard.

Flore Vasseur, on connaît un peu sa plume. Comme écrivaine, puis journaliste. Depuis 2017, elle a une corde supplémentaire à son arc: la réalisation de documentaires. Qui correspond en fait à une continuité dans l’écriture. «La réalisation, c’est une forme d’écriture avec des couleurs. Pour le documentaire, je prépare énormément et fais des dizaines d’interviews.» «Bigger Than Us», justement, c’est le portrait de sept jeunes gens, ados ou adultes, qui se lèvent pour tenter d’enrayer la destruction de notre planète. La lutte concerne les droits humains, le climat, la liberté d’expression, l’accès à l’éducation ou l’alimentation et autres thèmes afférents. Promenant sa caméra aux quatre coins du monde, Flore Vasseur parvient à faire un film unifié, ne laissant jamais l’impression d’un récit fragmenté. Sa particularité, il est coproduit par Marion Cotillard. «Une rencontre magnifique! Elle est la première à avoir cru au projet. Elle en a saisi sa portée politique, ne m’a jamais lâchée, m’a apporté des gens et s’est montrée intraitable au montage. Pour moi, elle est aussi «bigger» lorsqu’elle donne sa confiance.»

«Flag Day», la déception Sean Penn

Sean Penn et sa fille, Dylan Penn. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

C’était l’une des déceptions de la récente compétition cannoise. Non pas que le film soit raté, mais il reste étonnamment plan-plan et quelconque, trop proche du cinéma indépendant américain qui se faisait il y a une vingtaine d’années. Mais les choses ont changé, le cinéma a un peu évolué, les formes aussi. Sean Penn, en revanche, fait du surplace et ne parvient pas à se renouveler dans la description de cette relation père-fille difficile, compliquée par les mensonges du premier, qui mène une double vie. L’affaire se corse encore lorsqu’on sait que c’est Dylan Penn, sa propre fille, qui tient le rôle de… sa fille. Insuffisant.

