Sorties cinéma – Quels films aller voir cette semaine? Un blockbuster domine la situation, mais quelques films d’auteur tentent de s’incruster dans le paysage. Pascal Gavillet

Tom Cruise et Hayley Atwell. PARAMOUNT PICTURES/SKYDANCE

«Mission : Impossible – Dead Reckoning, partie 1»

Tom Cruise n’est pas doublé mais l’essentiel des cascades a lieu en studio. En revanche, lorsqu’il roule à vive allure, il ne simule pas. Cette véracité, à l’heure où tout se contrôle via des algorithmes, a mine de rien son importance. Elle confère au film un aspect artisanal qu’il ne cherche pourtant pas à revendiquer. «Mission: Impossible – Dead Reckoning, partie 1» est tiraillé entre deux extrêmes: une efficacité à couper le souffle, révélant une maîtrise stupéfiante des scènes d’action, et un statisme confinant à la paresse durant toutes les séquences explicatives.

Loin de se compléter, les unes excluent les autres, et le surplus d’explications autour d’un scénario confus, entretenu par des retournements d’identité qui alourdissent le propos, n’incite pas à l’indulgence. Il ne faudra alors retenir du film que l’essoufflement salutaire qu’il ne cesse de provoquer, particulièrement dans sa dernière partie, et qui le place dans le haut du panier du genre. PGA

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Les Filles d’Olfa»

TRIGON FILMS

La réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania met en place un dispositif particulièrement ingénieux pour évoquer la vie et le passé de la femme de ménage Olfa Hamrouni et de ses quatre filles. La protagoniste apparaît à l’écran, souvent face caméra, pour raconter son parcours difficile, mais elle est parfois doublée par l’actrice Hend Sabri.

Deux de ses filles, les cadettes, jouent leur propre rôle, tandis que les aînées sont incarnées par des actrices, car elles ont disparu, «mangées par un loup» dont on découvrira la nature. Cette mise en place, à suspense et à plusieurs niveaux de réalité – témoignages, scènes rejouées, interactions entre les comédiennes et la famille –, permet à la réalisatrice de créer un climat de confiance libérant la parole de façon inespérée. Se dessine ainsi un rapport très cru au patriarcat dans cette matrice autonome de la féminité. BSE

«Le Retour»

DR

Sélectionné in extremis en compétition à Cannes, malgré des polémiques révélées par la presse quelques jours plus tôt, polémiques faisant état de harcèlement durant le tournage et du comportement inapproprié de la cinéaste, «Le retour» n’est pas un grand cru de Catherine Corsini, qui nous avait habitués à mieux. Voici le portrait d’adolescentes durant des vacances en Corse au cours desquelles une famille parisienne aisée emploie une garde d’enfants africaine qui avait vécu ici même quinze ans plus tôt.

La légèreté fait place à la gravité dans un récit convoquant les souvenirs tout en réfléchissant sur les inégalités sociales, mais le déficit d’empathie dont on fait preuve envers les personnages nous maintient à distance. Les dialogues sont pourtant souvent savoureux, les comédiennes solaires et le scénario pas manichéen. Mais il manque l‘essentiel: des personnages qu’on a envie d’aimer.

