Sorties cinéma – Quels films aller voir cette semaine? Ce n'est pas parce qu'on est la dernière semaine de l'année que les sorties de films faiblissent. En voici cinq et l'embarras du choix.

«La croisade»

Louis Garrel et Laetitia Casta face à la prise de conscience écolo. FILMCOOPI

Le film est alerte et étonnant. Et ôte en tout cas les doutes qu’on pouvait éventuellement avoir sur la légitimité de Louis Garrel comme cinéaste. Ce garçon a un univers, parvient à s’affranchir de celui de son père, forcément considérable, et il dit des choses pertinentes sur le réchauffement climatique, le tout sans essayer de faire comme tout le monde.

«La croisade» a un côté autoréférentiel. Louis y tient (presque) son vrai rôle, aux côtés de sa compagne, Lætitia Casta. Mais tout le reste n’est que fiction. Un jour, ils découvrent que leur fils de 13 ans revend en douce certains de leurs objets de valeur. Le tout pour financer un curieux projet rassemblant des centaines d’enfants réunis pour sauver la planète.