Sorties cinéma – Quels films aller voir cette semaine? Clavier, Depardieu et Lhermitte veulent vous faire rire, c’est «Mystère à Saint-Tropez». Mais aussi «Désigné coupable», «Tony Driver» ou «Titane». Cécile Lecoultre , Pascal Gavillet

«Mystère à Saint-Tropez», plaisir coupable sinon rien

Benoît Poelvoorde a beau accumuler les tics et les gags, ça ne résout pas «Mystère à Saint-Tropez». DR

Comédie franchouillarde Dans la France bienheureuse des années 70, un milliardaire (Benoît Poelvoorde) s’inquiète de tentatives de meurtre perpétrées dans sa villa de Saint-Tropez. Ami de Jacques Chirac, ce Belge veut protéger la douceur de vivre «magique» exigée par sa femme durant leurs vacances et exige un service de protection du chef de la police (Gérard Depardieu).

Le meilleur flic de France est demandé mais seul le commissaire Boulin est disponible. Christian Clavier l’interprète sous des kilos de bêtise rondouillarde et en fait des tonnes, déguisé de surcroît en majordome du lieu. Les gags s’entassent pour rappeler les facéties de Louis de Funès ou Peter Sellers, rappelant que «Les Gendarmes» ou «La Panthère rose» peuvent définitivement rentrer au club des classiques absolus.

C’est dire le tapis de platitudes où les énergumènes de «Mystère à Saint-Tropez», produit par Christian Clavier, épaulé par Thierry Lhermitte, Jérôme Commandeur et quelques thons, se prennent les pieds. Et cette fois, il serait sidérant que dans quelques années-lumière, des Martiens découvrent ce navet pur jus et le qualifient de chef-d’œuvre incompris. CLE

«Désigné coupable» («The Mauritanian»), procès à charge

Benedict Cumberbatch représente les États-Unis d’Amérique dans le procès de «Désigné coupable». DR

Docu fiction Le Français Tahar Rahim, honoré du Golden Globe, excelle dans «Désigné coupable» (The Mauritanian), «docu-drama» édifiant mis en scène par le Britannique Kevin McDonald. Basé sur une histoire authentique, le récit suit les Mémoires de Mohamedou Ould Slahi, «Guantánamo Diary» (2015). L’adaptation se concentre sur l’engrenage politique qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001, plus que sur la personnalité d’une victime de ces procédures abusives.

Tahar Rahim, 40 ans, brouille les pistes dans «Désigné coupable». DR

Slahi (Tahar Rahim) a passé 14 ans en prison, il fut libéré grâce à la croisade citoyenne d’une avocate américaine en vue, Nancy Hollander (Jodie Foster). C’est d’ailleurs Tahar Rahim qui pose en atout majeur de cette adaptation. Ces derniers mois, l’acteur français, 40 ans, épate à l’international. Révélé en 2009 par Jacques Audiard, le comédien s’est surpassé dans deux séries remarquables, «The Eddy», en patron de club jazzy, et «Le serpent», en tueur psychopathe. Alors qu’il retrouve Cannes en membre du jury de Spike Lee, là même où il connut ses premiers succès, ce long métrage confirme un talent au potentiel encore loin d’avoir été exploité.

La mise en scène est à la hauteur. Toujours «borderline», Kevin McDonald, auteur du notoire «Le dernier roi d’Écosse», mêle fiction et réalité sur le mode thriller épique. Le doute plane sans cesse sur la culpabilité machiavélique, l’obstination aveugle, la vérité vacillante. De quoi dissiper le sentiment de déjà-vu. CLE

«Titane» joue à fond la carte horrifique

Présenté à Cannes, «Titane», film de genre, succède à «Grave». DR

Film de genre «Après «Grave», Julia Ducournau brigue la compétition cannoise avec un film radical mais pas assez tenu. Le renouveau du film d’horreur à la française doit passer par ce genre de tentatives. Déjections, mutilations, mutations ou meurtres à l’arme blanche, peu de choses nous sont épargnées dans «Titane», second film de Julia Ducournau. Mais le cinéma fantastique, jadis mauvais genre, perce sur la Croisette…

Révélée à Cannes par «Grave» en 2017, elle revient sur la Croisette directement en compétition avec ce «Titane», fiction plus ou moins centrée sur les retrouvailles d’un père flic et viril avec son fils disparu depuis dix ans. Tout ne sera pas dit ni expliqué (heureusement) dans ce récit multipliant les scènes chocs, pour certains jusqu’à la nausée, mais sans raison réellement valable.

«Titane», dont le titre réfère au métal du même nom, tente d’imposer un univers violent et barré comme s’il s’agissait d’une norme. On aimerait que Julia Ducournau ne cherche pas à faire déborder son récit de partout, qu’elle parvienne à choisir entre surréalisme, effroi ou logique. Le film mélange différentes tendances, y compris stylistiquement, lorgnant aussi bien vers le clip que vers un cinéma plus expérimental. Rien d’étonnant à ce qu’elle se perde dans une exagération à la lisière du ridicule. Pascal Gavillet

«Tony Driver», le rêve américain fracassé

Pasquale, déporté des États-Unis après s’y être intégré durant quarante ans, se retrouve en Italie avec un rêve, rentrer au pays. DR

Tragicomédie Entre rêve et réalité, un destin insolite de Yuma, États-Unis, à Bari, Italie, se déroule en Cinémascope dans «Tony Driver». Le héros, Pasquale, surnommé Tony, a suivi ses parents à 9 ans aux États-Unis. À Yuma, là où se sont tournés des westerns mythiques, cet Italien ordinaire, plutôt «bonne pâte», a vécu d’embrouilles, fondé une famille, divorcé, perdu de vue ses enfants.

Expulsé pour avoir convoyé des Mexicains à la frontière, le chauffeur se retrouve au point de départ avec une idée en tête, revenir en Amérique. Un drôle de coyote que ce Pasquale filmé avec une tendresse sarcastique qui aurait séduit Wim Wenders autant que Dino Risi. Le réalisateur Ascanio Petrini rafraîchit la thématique en s’immisçant dans ses pensées, façon «Tony le taxi. C’est sa vie…» mais la course reste anecdotique. CLE

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.