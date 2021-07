Sorties cinéma – Quels films aller voir cette semaine? «Annette» a ouvert le Festival de Cannes mais dans l’ombre guettent «Black Widow», «The Croods 2» et «Seize printemps». Cécile Lecoultre , Pascal Gavillet

«Annette» fait chanter Marion Cotillard

Adam Shriver et Marion Cotillard séduisent dans «Annette», de Leos Carax. DR

Opéra rock «Annette» pose en compromis parfait entre un film de poète et une grosse production au budget colossal. Entre chaque film, Leos Carax attend des années. «Holy Motors», nous l’avions découvert en 2012. Ici même, à Cannes. Avec déjà un effet de surprise saisissant. L’impression de se retrouver face à une œuvre comparable à rien d’autre sinon à elle-même. Le sentiment se réitère ici.

Cette fois, il s’agit d’emprunter aux motifs d’un genre souvent maudit, la comédie musicale. Un couple et son enfant se retrouvent au centre de cette histoire incroyable. Henry (Adam Driver) et Ann (Marion Cotillard), lui comédien de stand-up à l’humour féroce, elle cantatrice célèbre, donnent naissance à une petite fille, Annette (un mannequin animé), qui va à son tour connaître un destin exceptionnel.

Le film résume les âges de la vie sans essayer de nous écraser d’un point de vue unique. Sa morale est celle du rêve et du conte. L’audace, millimétrée par la technique, s’y déploie sans frein. Un grand moment de cinéma! PG

«Black Widow», une parenthèse lourde en pyrotechnie

Scarlett Johansson rempile pour la 9e fois en Black Widow, la première dans le rôle titre. Disney / DR

Superhéros Féministe mais pas trop, la superhéroïne à l’ancienne était très attendue. Car cette Veuve a la suite dans les idées. Ainsi, le premier épisode de la phase IV et 24e du Marvel Cinematic Universe, voit Scarlett Johansson enfiler la combinaison de Natasha Romanoff, pour la 9e fois. Lui succéderont Spider-Man, docteur Strange et autre Thor. Les superhéros sont loin de fatiguer, même si ici, il a fallu surmonter le Covid-19 et une sortie chaotique.

Cette version se veut dans l’air du temps. Avec l’Univers Marvel, les studios égarent parfois en ne calquant pas la chronologie de la franchise sur la fabrication. Néanmoins, depuis 2008, les producteurs de ces superproductions au coût estimé entre 160 et 250 millions de dollars, s’adaptent avec une remarquable souplesse aux indicateurs, qu’il s’agisse du paysage commercial des plateformes de diffusion, ou de l’air du temps.

Black Widow se déroule à l’ère de «Captain America: Civil War», avant évidemment, «Endgame», fatal à plusieurs Avengers. Le vent a tourné pour les héroïnes au féminisme batailleur et Scarlett Johansson prend sa revanche, trop longtemps reléguée en second rôle de luxe. Mais cette parenthèse reste académique. Au vu des critiques anglo-américaines, lourd en pyrotechnie et tôle froissée, «Black Widow» remplit tout juste son contrat. Tirant sur le film d’espionnage à l’ancienne, l’intrigue sonne comme le cul d’une bonne vieille casserole. À tester. CLE

«Seize printemps», l’insolence de l’âge tendre (ou bête)

«Seize printemps» a le culot de pousser les clichés fleur bleue très loin. Frenetic / DR

Histoire d’amour «Seize printemps» se cogne de jolis clichés avec une obstination fleur bleue qui peut plaire ou agacer. Car avec l’insolence de l’âge tendre, Suzanne Lindon fonce dans les premiers émois avec une gaucherie sincère. Si la réalisatrice, 21 ans, s’est vite débarrassé du label «fille de» (Lindon et Kiberlain), la Parisienne bien née s’empresse d’annoter ses filiations en clair au premier film.

Au mur de la chambre de l’héroïne, un poster célèbre Pialat, «À nos amours» et plus si affinités. Sa Suzanne dans ce Paris chic intello fantasmé par les touristes, clone sans complexe Charlotte Gainsbourg, époque «L’effrontée». Jean’s et chemise blanche une taille au-dessus d’un physique de garçonne, mèche brune qui mange la figure et pupilles noisette vrillées entre sauvagerie, abandon et bouderie.

Cet air de déjà-vu n’arrange pas un scénario qui fait confiance stricto sensu à la vie dans ses palpitations universelles. Le coeur de Suzanne explose dans son thorax plat à la vision d’un homme. Le mec idéal pour une première fois: ni trop vieux ni trop jeune, artiste authentique mais amant éphémère. De quoi s’étrangler en suçotant la paille de son Diabolo grenadine.

Sur un air de Vincent Delerm, la mignonne en oublie presque son roman de Boris Vian sur un banc du Quartier Latin. Le temps d’une saison – 1h15, les corps s’échauffent dans une chorégraphie platonique. Et c’est tout? Ben oui, elle n’allait pas en rajouter. CLE

«The Croods, nouvelle ère», l’animation au stade préhistorique

Une esthétique en vogue dans l’animation qui peut sembler très artificielle. Mais aux Croods, rien d’interdit! DR

Paléo-animation Suite des aventures de la tribu «croodolitique» pour les tout-petits, «Les Croods, nouvelle ère», pose déjà en film vieillot. La suite des aventures de la tribu «croodolitique» pour les tout-petits a mis longtemps à germer. Et pour cause. En 2013, les Croods n’attrapaient pas un énorme «Meuhmouth» au box-office, (573 millions de dollars pour un budget de 135 millions).

Après tergiversations, les studios DreamWorks ont réduit la mise de moitié tout en dopant les effectifs. Envahissant une petite ferme écolo, la première famille de l’ère moderne a développé des tas d’espèces, Pouletaris, Crocochons et autres Lapins Dents De Sabre. Ciblé sur les enfants dès 4 ans, ça ne réinvente pas le silex. Même avec les voix d’Antoine de Caunes et de sa fille Emma. CLE



