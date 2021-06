Sorties cinéma – Quels films aller voir cette semaine? Voter Jean Dujardin dans «Présidents», prendre l’orbite de «Gagarine», se battre avec «The United States vs. Billie Holiday», criser avec Adjani dans «Sœurs»… et même garder «Le sens de la famille» avec Franck Dubosc, «La fine fleur» avec Catherine Frot. Cécile Lecoultre , Pascal Gavillet , Boris Senff

«Sœurs» ou la belle crise de nerfs

«Sœur» avec Maïwenn, Rachida Bakni et Isabelle Adjani. DR

Flirtant avec le documentaire, la réalisatrice franco-algérienne Yamina Benguigui a séduit des talents monstres. Isabelle Adjani, toujours aussi rare et imprévisible à 66 ans, Maïwenn, cinéaste accomplie à 45 ans mais comédienne fantasque, Rachida Brakni, 44 ans de fidélité aux planches, s’imposent avec naturel dans la sororité. Mais les clichés névrotiques vont saborder cette belle idée dès le scénario alambiqué de ce film aux allures hyperréalistes.

L’un des protagonistes finit même par se plaindre de la confusion entretenue par l’auteure. Il faut dire qu’à ce stade, les filtres se multiplient. L’aînée des sœurs se targue d’écrire une pièce de théâtre sur ses traumatismes d’enfance. Tandis que sa mère s’insulte avec ses filles, l’une lui reprochant d’avoir divorcé et quitté l’Algérie en abandonnant un fils à un époux violent, l’autre invitant à la compréhension magnanime, les flash-back tentent d’expliciter le conflit clanique, la rébellion politique se dilue dans un flou dramaturgique.

De temps à autre, Adjani désabusée malgré un teint de jeune fille en fleur, risque un mot: «Féministe, tout le monde l’est de nos jours.» Avec une finesse mutique, Bakni contemple le massacre. Maïwenn, dans le registre de la peste insupportable, n’a pas à forcer son talent pour agacer les foules. Cécile Lecoultre

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Soeurs» Afficher plus Réalisatrice: Yamina Benguigui

Avec Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Maiwenn et Hafsia Herzi

Drame (Fr./Alg., 90’)

«Le sens de la famille» selon Franck Dubosc

Franck Dubosc dans un exercice de permutation des corps, héros du «Sens de la famille». © Kare productions - Gaumont re

De Vincente Minnelli à Blake Edwards jusqu’au récent «Soul» de Disney, le film de changement de corps ou «body swap movie» est presque devenu un genre à lui seul. Pas toujours pour le meilleur: «L’un dans l’autre» de Bruno Chiche s’écrasait mollement en 2017.

Avec «Le sens de la famille», Jean-Patrick Benes démultiplie le procédé. Un premier tournus entre un couple et ses trois enfants, puis un deuxième qui incorpore la belle-mère dans la boucle. Cette dangereuse surenchère scénaristique aurait pu crever le plafond du ridicule. Elle finit par enrichir les dimensions d’un comique de situation où les permutations familiales rencontrent le monde extérieur.

D’abord quand il s’agit de s’exfiltrer de l’hôtel où le premier changement a eu lieu. Ensuite quand il s’agit d’amener le père de famille (Franck Dubosc) visiter l’amant de sa femme alors qu’il est dans le corps de son épouse ou que, rédacteur en chef d’un journal régional en crise, il doit négocier alors qu’il est habité par sa fille ou sa grande ado.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Le sens de la famille» Afficher plus Réalisateur: Jean-Patrick Benes

Avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc

Comédie (Fr., 92’)

«La fine fleur» n’a pas d’odeur

Catherine Frot dans «La fine fleur». DR

Horticultrice à l’ancienne face aux géants de la branche, Eve rêve d’une rose parfaite. Alors qu’elle se débat pour sauver son exploitation en engageant des travailleurs intermittents, l’obstinée découvre l’assemblage idéal. Las… son principal concurrent détient le spécimen qu’elle veut «marier» à une espèce rare. Malgré les clichés dans ce jardin où s’opposent les David et Goliath, la ronchonneuse et les tendrons, la vieille fille et le cadre dynamique, un charme bon enfant persiste dans cette comédie tranquille qui manque de piquant malgré son parfum de roses. Il faut y voir la touche du réalisateur Pierre Pinaud, inspiré, dit-il, par une histoire vécue.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«La fine fleur» Afficher plus Réalisateur: Pierre Pinaud

Avec Catherine Frot, Melan Omerta

Comédie (Fr., 94’)

«Présidents», l’alliance entre gauche et droite

Grégory Gadebois et Jean Dujardin, irrésistibles en Hollande – Sarkozy. Gaumont/DR

Hollande et Sarkozy qui font cause commune pour les présidentielles? Il n’y a qu’au cinéma que c’est possible.François Hollande, Nicolas Sarkozy. Deux comédiens plus ou moins compatibles physiquement avec leurs illustres modèles sont chargés de les incarner. Soit Grégory Gadebois et Jean Dujardin. On pourrait presque y croire, mais vu le ton adopté par la cinéaste Anne Fontaine, ce n’est pas le réalisme qui prime.

«Présidents» est un film qui se revendique comme une caricature, avec des incursions minimales dans l’absurde qui ne sont pas pour déplaire. Car ici, les deux ex-présidents de la République envisagent de faire candidature commune pour barrer la route à Macron et Le Pen. L’alliance imaginaire des droites et des gauches parvient à une sorte d’équilibre qui fera paradoxalement le lit d’une concurrence que rien ne laisse présager.

L’heure est à la fable et aux bons mots. Anne Fontaine soigne ses répliques et les punchlines des uns ou des autres dans une tradition française qui remonte à Henri Jeanson. La mise en scène compte bien moins. Et ne semble être ici que pour mettre en valeur des comédiens jouissant de cet exercice de mimétisme acrobatique. Inflexions de voix, mimiques, gestes, attitudes, c’est aussi bien imité que drôle. Ni plus, ni moins. Pascal Gavillet

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Présidents» Afficher plus Réalisatrice: Anne Fontaine

Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois

Farce (Fr., 100’)

«Gagarine», entre le cosmos et la Terre

Gagarine, c’est le nom du premier homme à avoir effectué un vol dans l’espace. Mais c’est aussi le nom d’une cité d’Ivry-sur-Seine, baptisée ainsi en guise d’hommage au célèbre cosmonaute. Dans cette cité, Youri, 16 ans, a passé toute son enfance avec ses potes. En apprenant que celle-ci va être détruite, il décide pourtant d’entrer en résistance et de la sauver avec son vaisseau spatial. Cosigné Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, «Gagarine», c’est le portrait au positif d’une bande d’ados et plus globalement d’habitants mus par un passé commun.

C’est un film sur la solidarité et la jeunesse, un métrage qui parle des rêves et de l’avenir, de la Grande histoire et des individualités. Il porte un regard ensoleillé sur un monde que d’autres auraient dépeint dans sa grisaille. C’est réjouissant et pétri d’humanité. Le film porte le label Cannes 2020, ce qui est d’ailleurs un gage de qualité. PGA

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Gagarine» Afficher plus Réalisateurs: Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri

Chronique (Fr.)

«The United States vs. Billie Holiday», biopic émouvant

«Billie Holiday» selon Lee Daniels sacrifie volontiers au glamour mais son interprète, Andra Day, assure. DR

Cette fiction retrace la vie d’une légende et tente de réhabiliter sa mémoire. Dans la pure tradition du biopic, cette évocation de la vie de la légendaire Billie Holiday sacrifie volontiers au glamour, même si le film adopte un point de vue unique, celui de la persécution subie par la chanteuse de la part du Département fédéral des stupéfiants. L’affaire est extrêmement bien soignée, presque huilée aux entournures, mais on y sent surtout la volonté de réhabiliter un destin.

Lee Daniels, le réalisateur, hésite d’ailleurs plus qu’il ne tranche. L’aspect biographique du métrage le dispute au discours politique, et en ménageant l’un comme l’autre, l’ensemble paraît se diluer. La facture de l’objet contrebalance heureusement cette impression.

Andra Day livre une interprétation sans accroc, mettant en valeur les failles comme les points forts de Billie Holiday. Le scandale que provoqua en son temps «Strange Fruit», chanson écrite à la fin des années 30 évoquant le lynchage d’un Noir dans le sud des États-Unis, est également au cœur du film, agissant comme un leitmotiv plein d’émotion sur le reste de la fiction. «Billie Holiday, une affaire d’État» («The United States vs. Billie Holiday») comporte quelques longueurs, mais tient la route globalement.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«The United States vs. Billie Holiday» Afficher plus Réalisateur: Lee Daniels

Avec Andra Day, Trevante Rhodes

Biographie (USA, 130’ )

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.