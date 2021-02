Recettes – Quelques plats réputés aphrodisiaques pour fêter dignement la Saint-Valentin Chocolat noir, huîtres, truffes, safran, amandes, avocats, piments ont la réputationde booster la libido. C’est très exagéré, mais pour la Saint-Valentin, essayons! Alain Giroud

La littérature culinaire n’est pas avare de conseils sur les aliments sensés de booster la libido, masculine ou féminine. Légendes? Vérités scientifiques? Pas facile de s’y retrouver. Ainsi, peut-on faire confiance à Madame de Sévigné, qui affirmait: «Si la femme savait ce que le céleri fait à l’homme, elle irait le chercher de Paris à Rome.»

Le gingembre a ses défenseurs, même des scientifiques qui confirment son action vasodilatatrice, soit une stimulation de la circulation sanguine pour les hommes, comme pour les femmes.

Le chocolat noir doperait les performances des hommes, car sa consommation provoquerait la production de phényléthylamine. Mais sa réputation doit beaucoup à l’empereur aztèque Moctezuma, qui lui attribuait des vertus exceptionnelles. Nous avons alors pensé à vous proposer la recette du pollo con mole, ce poulet nappé d’une sauce pimentée au cacao. À la dégustation, c’est un plat fabuleux aux saveurs envoûtantes. Mais son élaboration est trop complexe. Cette sauce (mole) contient plusieurs types de piments (anchos, mulatos, pasilla, chipotles), des épices multiples (anis, cannelle, girofle, coriandre, cumin), des fruits secs et céréales (raisins, graines de citrouille, amandes, cacahuètes, sésame) et du chocolat noir. Tout cela se broie au pilon pour obtenir, après ajout d’oignons, d’ail, de sucre, de bouillon de poule, une sauce onctueuse, presque noire, sublime et, paraît-il, aphrodisiaque. On peut toujours rêver…

Huîtres gratinées au champagne

Huîtres gratinées au sabayon de champagne. DR

Voilà une recette de fête mettant en scène des huîtres dont les vertus aphrodisiaques sont connues depuis la nuit des temps. Cette entrée n’est pas très facile à réaliser, mais dès qu’on maîtrise l’élaboration du sabayon, c’est un jeu d’enfant!

Ingrédients pour 4 personnes

12 huîtres creuses No 4 (Gillardeau si possible)

15 cl de champagne

6 jaunes d’œufs

100 g de beurre clarifié

Préparation des huîtres

Ouvrir les huîtres, récupérer leur eau et la filtrer.

Détacher les huîtres des coquilles, les verser dans une passoire pour récupérer leur deuxième eau.

Nettoyer les coquilles, les réserver.

Verser l’eau des huîtres dans une casserole, ajouter 1 dl d’eau.

Porter à ébullition et pocher les huîtres pendant 10 secondes, surtout pas plus.

Les récupérer délicatement avec une écumoire et les déposer sur un linge.

Le sabayon

Dans une casserole, déposer les jaunes d’œufs et verser le champagne.

Poser le récipient sur un feu très doux et battre la préparation au fouet pour l’émulsionner.

Le mélange épaissit lentement. Dès qu’il a pris beaucoup de volume (le fond du récipient doit apparaître sous le fouet), enlever la casserole du feu.

Ajouter immédiatement le beurre clarifié fondu.

Rectifier l’assaisonnement, réserver.

Finition

Allumer le gril du four.

Prendre une plaque et la garnir d’une couche de gros sel.

Disposer les 12 coquilles vides.

Placer une huître dans chaque coquille.

Les recouvrir de sabayon.

Faire gratiner pendant 3 ou 4 minutes. Vérifier les surfaces pour qu’elles soient bien dorées. Servir immédiatement.

Tartine de truffe et millefeuille truffe-foie gras

DR

La truffe noire, Tuber melanosporum pour les intimes, serait aussi bénéfique pour stimuler la libido. Bonne nouvelle, nous sommes en pleine saison, alors l’occasion est belle pour se faire plaisir.

En tartines

Les flaveurs de cette truffe sont si délicates, si volatiles qu’il faut du doigté pour les préserver. En les mangeant crues par exemple. Pourquoi pas en tartine? C’est tout simple.

Couper en tranche un pain de campagne aux céréales.

Les tartiner abondamment de beurre salé.

Déposer des lames de truffe de 2 mm d’épaisseur.

Saupoudrer de quelques grains de fleur de sel de Guérande. Déguster…

En millefeuille

Idéal pour débuter une soirée en amoureux. Pour suivre, pourquoi ne pas associer la truffe au foie gras. Voilà une recette de millefeuille qui fera briller les yeux de l’être aimé.

Ingrédients pour 4 personnes

350 g de foie gras mi-cuit

2 truffes noires de 60 g

1 petite boîte de jus de truffe

Fleur de sel

Réalisation

Malaxer le foie gras avec un peu de jus de truffe. Le diviser en 4 portions égales.

Éplucher les truffes et réserver les brisures.

Avec un emporte-pièce, créer deux cylindres de truffe de 7 cm de diamètre.

Hacher les chutes et les ajouter aux brisures.

Avec une mandoline, couper 8 tranches de truffes de 1 mm et 8 tranches de 2 mm.

Utiliser un cylindre de pâtisserie de 7 cm de diamètre avec piston.

Mettre au fond une lame de truffe de 1 mm.

Insérer un tiers du foie gras et presser.

Recouvrir d’une lame de truffe de 2 mm.

Ajouter un second tiers de foie gras. Presser.

Recouvrir d’une autre lame de truffe de 2 mm.

Insérer le dernier tiers de foie gras.

Recouvrir d’une lame de truffe de 1 mm.

Dégager le millefeuille du cylindre, le rouler dans les brisures pour décorer le pourtour.

Mettre au frais.

Service

Avant de servir, semer quelques grains de fleur de sel sur chaque millefeuille.

Saint-Jacques, risotto, sauce au safran

Noix de Saint-Jacques, sauce et risotto au safran. DR

Le safran est une épice aphrodisiaque et les fruits de mer auraient des vertus similaires. Alors faisons confiance à Alain Ducasse pour préparer ce plat de la Saint-Valentin pour deux personnes.

Le risotto

Ingrédients

1/2 oignon blanc

5 dl de fumet de poisson ou bouillon de poule

30 g de beurre

3 pistils de safran

100 g de riz carnaroli

1 dl de vin blanc sec

Préparation

Porter à ébullition le fumet ou le bouillon, ajouter les 3 pistils de safran. Les faire fondre à tout petit feu.

Peler et ciseler l’oignon.

Le faire suer pendant 3 minutes sans le colorer dans 2 cuillères d’huile d’olive et 15 g de beurre.

Ajouter le riz et touiller pendant 2 à 3 minutes à feu très doux.

Lorsqu’il est nacré, déglacer avec le vin blanc sec.

Le faire réduire entièrement en remuant souvent.

Verser du fumet ou du bouillon à hauteur.

Poursuivre la cuisson de la même manière.

Renouveler l’opération jusqu’à cuisson parfaite du riz.

Hors du feu, ajouter 15 g de beurre coupé en petits morceaux et remuer.

On peut ajouter un peu de bouillon pour lui conserver une texture moelleuse.

La sauce au safran

Ingrédients

25 cl de fumet de poisson

6 pistils de safran

3 c. à soupe de crème fraîche

1/2 citron

Sel et poivre

Préparation

Amener à ébullition et faire réduire de moitié le fumet de poisson.

Ajouter les pistils de safran et la crème.

Cuire à feu doux jusqu’à ce que les pistils soient dissous.

Rectifier l’assaisonnement et sel et en poivre.

Relever la sauce d’un filet de citron selon son goût.

Réserver au chaud.

Les noix de Saint-Jacques

Ingrédients

8 noix de Saint-Jacques

Huile d’olive

Préparation

Saler parcimonieusement les noix de Saint-Jacques.

Chauffer un peu d’huile d’olive dans une poêle.

Cuire les noix à feu vif, 2 minutes de chaque côté.

Dressage

Répartir dans les assiettes un rond de risotto.

Disposer 4 noix de Saint-Jacques par assiette.

Proposer la sauce au safran chaude à part.

Mousse au chocolat

Une mousse légère comme une plume. DR

Il existe des dizaines de recettes de mousse au chocolat. Celle-ci conjugue l’amertume du cacao et la douceur des blancs d’œuf montés en neige et sucrés. Le beurre ajoute de la suavité et les copeaux un croquant sympa.

Ingrédients pour 4 personnes

250 g de chocolat à 75%

125 g de beurre fondu

3 jaunes d’œufs

10 blancs d’œufs

65 g de sucre

Une tablette de chocolat à 75%

Préparation

Hacher le chocolat et le faire fondre au bain-marie avec le beurre.

Ajouter les jaunes d’œufs.

Monter les blancs d’œufs en neige, saupoudrer avec le sucre et mélanger doucement pour obtenir une texture serrée.

Incorporer délicatement les blancs au chocolat fondu.

Disposer dans un saladier et déposer au réfrigérateur pendant au moins six heures.

Au moment de servir, râper des copeaux de chocolat sur la mousse.