Netflix et PlayRTS – Quelques pépites à voir en streaming «Gloria», «A Very British Scandal», «Don’t Look Up: Déni cosmique»… Nouveautés et séances de rattrapage du côté des plateformes de diffusion de films et séries. Gérald Cordonier

«Gloria», première série portugaise produite pour la plateforme Netflix. Un thriller d’espionnage palpitant. Netflix

«A Very British Scandal» («Un scandale très britannique»)

Minisérie À l’écriture, le créateur de «Queer as Folk», de «Bob et Rose», de «Years and Years» ou encore de «It’s a Sin». Côté réalisation, un Stephen Frears en grande forme. Les ingrédients sont réunis pour faire de cette minisérie (produite en 2018 par BBC et à voir sur PlayRTS jusqu’au 23 janvier) un très croustillant biopic, avec humour et suspense, dans l’Angleterre des sixties et seventies.

Cette première saison de ce qui pourrait bien devenir une franchise tire le portrait du leader du Parti libéral Jeremy Thorpe (Hugh Grant), accusé de complot et incitation au meurtre sur la personne de son ancien amant, Norman Scott (extraordinaire Ben Whishaw). À la fois chronique sociale et judiciaire, «A Very British Scandal» fait s’entrechoquer – avec rythme et ce qu’il faut de burlesque tout… britannique – l’intelligentsia parlementaire et le Swinging London. Avec en arrière-fond l’opprobre contre l’homosexualité, les pulsions charnelles qui troublent les âmes et les dérives émotionnelles d’une histoire d’amour qui a buté sur le mépris des classes.3 épisodes de 70 min, PlayRTS