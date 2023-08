Domaine de Châteauvieux.



La terrasse est prise d’assaut, mais vous pourrez sans doute trouver une table (dès mardi 8 août) pour déguster un chapon (rascasse) rôti au four et servi avec une fricassée de couteaux. Philippe Chevrier et Damien Coche en surveillent la cuisson comme le lait sur le feu!



Domaine de Châteauvieux. 16, chemin de Châteauvieux, Peney-Dessus (Satigny). Tél. 022 753 15 11. Fermé dimanche et lundi. Menus 190, 270 et 320 fr. À la carte (entrée, plat et dessert), compter 215 fr.