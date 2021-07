Lutte contre le Covid – Quelque 67% des Genevois ont développé des anticorps Dans la moitié des cas, cette immunité est due à la vaccination. Durant ces six derniers mois, les enfants ont été particulièrement touchés par la circulation du virus. Aurélie Toninato

L’étude de séroprévalence a été menée par les Hôpitaux universitaires et l’Université de Genève. KEYSTONE

En fin d’année passée, 22% de la population cantonale avait développé des anticorps contre le Covid-19. Six mois plus tard, et le lancement de la vaccination, cette immunité collective a triplé: entre le 1er juin et le 2 juillet 2021, 67% de la population genevoise avait développé des anticorps contre le virus. C’est le résultat de l’étude de séroprévalence – visant à mesurer la proportion de la population ayant déjà été exposée au coronavirus – menée par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et l’Université de Genève (UNIGE) auprès d’un échantillon représentatif de 3121 personnes.

Chez la moitié d’entre elles, la présence d’anticorps fait suite à une infection naturelle, indique le communiqué des deux institutions. Pour l’autre moitié, elle est due à la vaccination. La séroprévalence – présence d’anticorps – la plus importante se trouve chez les personnes de 65 ans et plus (elles représentent 90% des personnes chez qui des anticorps ont été détectés). La proportion la plus basse revient aux moins de 12 ans – qui n’ont pas accès au vaccin – et parmi lesquels seul un enfant sur trois a été en contact avec le virus.

L’étude révèle de grandes variations entre les groupes d’âge. Ainsi, la grande majorité de la population de plus de 50 ans a maintenant des anticorps (95% chez les plus de 75 ans), tandis que cette proportion se monte à environ 60% chez les 18-50 ans et à 85% chez les 50-65 ans. Les mineurs ont des taux de présence d’anticorps bien plus bas et presque totalement dus à une infection naturelle, s’échelonnant entre 40% chez les 12-18 ans, 35% chez les 6-12 ans et 25% chez les moins de 6 ans. «Bien que ces résultats semblent encourageants, la couverture vaccinale reste inférieure en Suisse par rapport à d’autres pays», nuance Silvia Stringhini, responsable de l’Unité d’épidémiologie populationnelle au Service de médecine de premier recours des HUG et professeure assistante au Département de santé et médecine communautaires de la Faculté de médecine. Selon elle, «des pays avec un niveau d’immunité bien plus élevé, tels que le Royaume-Uni ou Israël, sont en train d’expérimenter une nouvelle et importante augmentation du nombre de cas qui pourrait sonner le glas du relâchement de certaines mesures sanitaires. Il faut que la population se vaccine avant la reprise de la circulation du virus qui pourrait être imminente.»

Enfants les plus touchés

Depuis le dernier relevé de décembre 2020, les enfants constituent la catégorie qui a connu la plus forte augmentation de la séroprévalence. Comme ils ne sont pas encore vaccinés, les chercheurs en déduisent qu’ils ont formé la classe d’âge la plus touchée par la circulation du virus au cours des six derniers mois. L’augmentation de la présence d’anticorps est particulièrement forte pour les plus jeunes (0 à 6 ans: facteur 2 à 25% d’immunité; 6-18 ans: +15% à 30% d’immunité). Pour Klara Posfay-Barbe, médecin cheffe du Service de pédiatrie générale des HUG et professeure ordinaire au Département de pédiatrie, gynécologie et obstétrique de la Faculté de médecine de l’UNIGE, «cette augmentation est aussi à mettre en relation avec le fait que les crèches et les écoles sont restées ouvertes durant la seconde vague. Les enfants s’infectent et transmettent le virus probablement autant que les adultes, mais développent heureusement rarement des formes graves de la maladie.»

Des lacunes en matière d’immunité subsistent donc, en particulier chez les jeunes enfants non éligibles à la vaccination. «Il est très vraisemblable que le virus va continuer à circuler chez les plus jeunes et qu’une politique de vaccination active prendrait tout son sens pour interrompre la transmission du virus», estime Idris Guessous, médecin-chef du Service de médecine de premier recours des HUG et professeur associé au Département de santé et médecine communautaires de la Faculté de médecine.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.