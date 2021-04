Restrictions sanitaires – Quelque 200 manifestants affichent leur colère Ils en ont assez d’être privés de liberté et l’ont clamé haut et fort ce mardi en début de soirée à la zone piétonne du Mont-Blanc. Laurence Bezaguet Grobet

Environ 200 personnes, de loin pas toutes masquées comme cela est exigé dans tout rassemblement, se sont réunies à la zone piétonne du Mont-Blanc ce mardi pour protester contre les mesures anti-covid. LAURENT GUIRAUD

Au moment où les autorités recommandent plus que jamais de ne pas lever la garde trop tôt, une partie de la population manifeste de plus en plus son ras-le-bol contre les restrictions sanitaires. Restaurants sauvages, soirées clandestines, arrestations de jeunes et manifestations de rue comme ce week-end à Altdorf, où des opposants aux mesures anti-Covid ont tenté de forcer la main aux autorités, le mécontentement se propage dans tout le pays. À Saint-Gall, la police a expulsé 90 personnes, dont un tiers de mineurs, venues de Berne ou Lucerne assister ou prendre part à d’éventuels troubles.