Géographie genevoise – Quelque 160 noms de lieux officieux deviennent officiels L’État officialise des lieux pour améliorer leur localisation. Ils sont le long du lac, du Rhône et en bordure de l’Arve. Marc Bretton

La plage des Eaux-Vives rentre dans la nomenclature officielle. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

Le soleil ne se couche jamais sur la nomenclature genevoise, dont le domaine ne cesse de s’étendre. Mercredi, le Conseil d’État a validé une proposition du Département du territoire faisant entrer 160 nouveaux noms dans celle-ci. Ce sont des points d’accès à l’eau. «Le Département du territoire a été approché par les services d’urgence du canton de Genève afin d’améliorer la localisation des points d’accès au lac, au Rhône et en bordure de l’Arve», écrit le gouvernement.

Beaucoup de ces lieux, continue le Conseil d’État, sont connus dans l’usage commun par les riverains ou les habitants des communes, mais ils ne figurent pas officiellement dans la base de données des noms géographiques. «Ils ne peuvent donc pas être utilisés pour se localiser dans les applications cartographiques des services d’urgence. Or, la rapidité d’intervention est une des clés principales permettant de sauver des vies et des biens.»

Un site intéressant

Quels sont les heureux élus? Ils figurent notamment sur le territoire des communes de Céligny, Versoix, Genthod, Bellevue, Pregny-Chambésy, Genève, mais aussi Hermance, Anières, Corsier, Collonge-Bellerive, Cologny, Veyrier, Chêne-Bougeries, Carouge, Genève, Lancy, Onex, Vernier, Bernex, Satigny, Aire-la-Ville, Russin, Dardagny, Avully et Chancy.

Les lieux vont des plus connus, comme la plage de la Pointe à la Bise, celle des Eaux-Vives, la plage Barton, à des lieux plus énigmatiques ou simplement moins connus comme le sentier du Bois-Carrien, à Onex. Pour les curieux, un site les répertorie tous, les situe sur une carte et, à l’occasion, glisse quelques anecdotes à leur sujet.

Le travail sur les dénominations est l’une des nombreuses activités de l’État. Cette année, le Canton a consacré six communiqués à des dénominations diverses introduites dans la base de données des noms géographiques du canton.



Marc Bretton est journaliste à la Tribune de Genève. Il a travaillé au sein de la rubrique nationale et suit les questions politiques et économiques pour la rubrique genevoise depuis 2004. Plus d'infos @BrettonMarc

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.