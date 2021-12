Sondage – Quelles sont vos bonnes résolutions pour 2022? Une nouvelle année, c’est l’occasion (l’illusion?) d’un nouveau départ. Avez-vous l’intention de changer quelque chose dans votre mode de vie? Participez à notre coup de sonde! La rédaction

Getty Images

La crise sanitaire et son cortège de restrictions ont favorisé un mode de vie plus sédentaire, chamboulé nos valeurs et nos priorités. Et surtout, fouetté nos envies de renouveau. Qu’en est-il pour vous? À quoi ressemblera votre nouveau «moi»? Avec quelles mauvaises habitudes avez-vous l’intention de rompre?

