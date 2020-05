Frontières franco-suisses – Quelles sont les conditions pour se rendre en France? Les autorités françaises rappellent que l’allégement des mesures sanitaires en France depuis le 11 mai 2020 n’a pas d’incidence sur les contrôles aux frontières et les restrictions d’accès au territoire français. Jusqu’au 15 juin. Olivier Francey

La préfecture de Haute-Savoie a rappelé ce mardi que l’allègement des mesures sanitaires en France du 11 mai dernier ne changeaient en rien les conditions de traversée de la frontière depuis la Suisse vers l’Hexagone. Tout du moins jusqu’au 15 juin. Un allègement qui n’aurait, en outre, «aucune incidence sur les contrôles» aux frontières, promet encore la préfecture.

Qui peut traverser les frontières?

Les personnes ayant leur résidence principale en France ou dans l’Union européenne et pays assimilés et titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour français ou européen en cours de validité, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants.

Les travailleurs frontaliers aux frontières intérieures terrestres, les ressortissants de nationalité française, ainsi que leurs conjoints et enfants ains que les travailleurs saisonniers suisses travaillant en France.

Les personnes en transit pour rejoindre leur pays d’origine, présentant le titre de voyage vers leur pays d’origine et restant en zone internationale sans entrer sur le territoire national.

Les professionnels de santé aux fins de lutter contre le Covid-19, les transporteurs de marchandises, les équipages et personnels exploitant des vols passagers et cargo, ou voyageant comme passagers pour se positionner sur leur base de départ.

Le personnel des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que des organisations internationales ayant leur siège ou un bureau en France, titulaires d’un titre de séjour spécial ou d’un visa D promae.

Qui peut bénéficier d’une dérogation?



Les personnes concernées par la garde, la visite ou la poursuite de la scolarité d’un enfant.

Les ressortissants de l’espace européen justifiant d’un motif économique impérieux et muni d’un contrat de travail. Dans ce cas, il est requis d’être munis d’une attestation de déplacement international dérogatoire ainsi que des justificatifs étayant votre situation.