Élections genevoises – Quelles sont les chances de Pierre Maudet? Seul contre tous, le revenant de la politique genevoise pourrait faire son retour au gouvernement cantonal. Son mouvement n’a toutefois que peu de chances d’entrer au Grand Conseil. Julien Culet

Pierre Maudet a présenté cette semaine ses propositions pour Genève. Il entend répondre aux préoccupations de la population. ENRICO GASTALDELLO

«Pierre Maudet au Conseil d’État.» Le slogan qui tourne sur les trams genevois est clair. L’ancien enfant prodige de la politique du bout du lac est de retour et a un objectif: revenir au gouvernement. Il n’a pas de parti mais un mouvement nommé Libertés et justice sociale, formé de femmes et d’hommes n’ayant que peu d’expérience en politique. Cela renforce donc ce sentiment d’avoir affaire à une campagne tournée autour d’un seul homme.