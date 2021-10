Technologie – Quelles sont ces menaces qui planent sur le réseau internet? Depuis jeudi 30 septembre, de nombreux appareils n’ont plus accès à Internet. En voici la raison. Pascal Gavillet

L’obsolescence programmée concerne la plupart des appareils. GETTY IMAGES

L’obsolescence programmée. On sait tous ce que représente cette menace de devoir racheter smartphone, iPad, console de jeux vidéo ou tout autre appareil après quelques années seulement d’utilisation. Jeudi 30 septembre, certaines personnes ont eu une désagréable surprise dans l’après-midi, à 16 heures très exactement. Quelques-uns de leurs appareils ne se connectaient plus. En cause, l’expiration d’un certificat de sécurité jugé obsolète (sic), qui privait d’internet ces instruments. Ce certificat (explications techniques sur le site de Let’s Encrypt) est en fait une sorte de validation numérique. Et doit être identifié par les navigateurs internet ou les serveurs pour pouvoir accéder à leurs plateformes. Adieu réseaux sociaux, hyperconnectivité et vie 2.0.