COP26 – Quelles solutions pour lutter contre le réchauffement climatique? Alors que chefs d’États et experts se sont succédés à Glasgow afin de s’entendre sur l’avenir climatique de la planète, le conseiller d’État Antonio Hodgers et l’activiste Marion Lanci font part de leurs pistes. Georges Cabrera

«Sans efforts supplémentaires par rapport aux engagements précédents des États, on s’achemine plutôt vers un monde à +3, voire +4 degrés Celsius», indique le professeur Martin Beniston, expert du climat. La mise en œuvre commune d’engagements forts que consentiraient les différents acteurs, politiques, économiques ainsi que toutes les citoyennes et citoyens, permettrait, in extremis d’ici à 2030, de limiter le réchauffement planétaire à cette fameuse barre de 1,5°. L’enjeu est de taille, le plus souvent complexe. Mais s’il est bien une cause qui doit fédérer, c’est la santé de la planète.

Le conseiller d’État Vert Antonio Hodgers, 45 ans, et l’activiste Marion Lanci, 22 ans, ont deux visions très différentes des actions qu’il faudrait mener.

Georges Cabrera est journaliste vidéo. Auparavant, il a travaillé plus de quinze ans comme photographe en couvrant la vie locale pour la Tribune de Genève. Il a reçu le Swiss Press Photo en 2003 (art et culture) et en 2012 (sport), ainsi que le prix multimédia Nicolas Bouvier en 2016 et le prix Suva des médias pour la réalisation d'une série web en 2017. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.