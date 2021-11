Avant la réception de Zurich – Quelles solutions pour ce Servette en crise? Les Grenat, qui restent sur leur série noire, affrontent Zurich dimanche (14 h 15) à la Praille. Les pistes pour retrouver le droit chemin. Valentin Schnorhk

Théo Valls, Jérémy Frick et Steve Rouiller devront trouver les solutions pour se relever dimanche. Ce sera sans Vincent Sasso (de dos), suspendu. ERIC LAFARGUE

Pascal Besnard et Philippe Senderos ont-ils chacun une main sur le levier? Tant le président de Servette que le directeur sportif doivent sans doute réfléchir aux moyens de relancer le club, surtout si les Grenat devaient s’incliner contre Zurich dimanche (14 h 15) à la Praille. Ce serait la sixième défaite consécutive, la cinquième en championnat, et il deviendrait compliqué de confirmer une fois de plus Alain Geiger dans ses fonctions.

Pour l’entraîneur servettien, cette affiche contre le 2e de Super League ressemble quelque peu à la dernière qui sonne. Soit Servette se remet dans le droit chemin, soit le timing deviendrait idéal (avec la trêve internationale) pour actionner le couperet et opérer un changement. «Personnellement, je ne me sens pas du tout menacé, balaye le technicien, qui fêtait ses 61 ans vendredi. Au contraire, j’ai plutôt le sentiment d’être soutenu et encouragé, et je ne pense pas mériter d’être condamné. Personnellement, mon boulot est d’être meilleur à chaque match.» Et de trouver des réponses.