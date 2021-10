Sorties petit écran – Quelles séries voir cette semaine? D’excellentes saisons 2 donnent envie de renouer, de «Ted Lasso» à «The Morning Show» ou «Validé». Autre revenant, l’increvable «Seinfeld»! Cécile Lecoultre

«Ted Lasso 2», un amour de foot

Ted Lasso, un entraîneur américain qui se retrouve dans le championnat de foot anglais comme un éléphant dans un jeu de quilles. Savoureux, au-delà du ballon rond! DR

Dans une histoire d’amour, la saison 2 d’une série correspond à ce moment où la complicité s’installe dans la salle de bains. Par exemple, vous savez déjà que sous la ceinture de «Ted Lasso» gargouillent au lever du lit les angoisses d’une cougar vieillissante, d’un entraîneur pas si yankee que ça. Qu’au-delà du titre inepte, les finesses abondent sous le monolithe des abrutis du foot, que même Patrick Henri a du cœur sous ses crampons usés. Ce charme s’accentue crescendo en saison 2. Pour mémoire, cette chronique d’une équipe de foot anglaise, enjeu dans un premier temps d’un divorce sanglant qui donne à sa propriétaire l’idée de faire entraîner la formation par un Américain, déborde largement du terrain sportif. Dialogues piqués d’humour brit, situations cocasses jusqu’à l’absurde, le match joyeux de l’intelligence et du fun. CLE

«The Morning Show 2», un débriefing crade

«The Morning Show 2» dépasse la rivalité prévisible entre deux présentatrices télé (Reese Witherspoon et Jennifer Aniston) pour dénoncer la pitoyable réalité des médias américains. Photo Courtesy Apple

Après le bof bof de la première volée des aventures de Jennifer Aniston à la télé US, la «Friend» électrifie l’audimat en suggérant qu’il y aurait presque un être humain sous le brushing de sa marionnette. C’est le pur plaisir de cette saison 2, observer l’actrice dans une mise en abyme de son propre personnage de star de série, présentatrice de télé truquée, et même, peut-être, femme de conviction. Face au défi de durer, les scénaristes ne ronronnent plus et osent creuser les stratégies de séduction, quitte à poser un double jeu. Coups de canif, de théâtre, de bluff emballent, câblés avec des accents à peu près plausibles de docu vérité. CLE

«Succession 2», une inépuisable tragédie

«Succession» s’impose en deux saisons, sur fond de tragédie familiale autant que critique sociétale. Avec de formidables acteurs, ici Kieran Culkin et Sarah Snook. DR

Ignoré par les plateformes majeures à son lancement en 2018, un peu mou dans ses atermoiements très classiques de «pauvres petits enfants riches», «Succession» s’impose en force en saison 2. Dans une tendance assez typique des nouvelles stratégies de production, les scénaristes ont pris le temps de profiler les membres de cette tribu friquée, héritière d’un empire audiovisuel en pleine mutation.

En totale osmose avec le spectateur qui peut légitiment s’interroger sur la crédibilité des médias américains, «Succession 2» assume le cynisme des protagonistes pour mieux dénoncer un système pourri jusqu’à la moelle avec des accents d’impuissance qui laissent songeur. La bande-son ample et grave accentue encore le genre de la tragédie – et pas seulement familiale. Les comédiens rivalisent dans le registre shakespearien. Bref, les bourgeois s’écharpent, c’est gratuit en intégralité vo ou vf sur Play RTS. CLE

«Validé 2», le rap au féminin

Saïdou (William), Franck Gastambide (Sno), Laëtitia Kerfa (Lalpha), Brahim Bouhlel (Brahim) dans «Validé 2», une saison qui met en avant la situation précaire des femmes dans le rap. Canal Plus / DR

En première saison, «Validé» compensait son stock de clichés sur les banlieues parisiennes par une approche hyperdocumentée du business sur la planète rap. Entourloupes entre maisons de disques, duels chiqués entre stars montantes, trips d’ego sur fond de deals et excellente bande-son: l’acteur réalisateur Franck Gastambide assurait le flow malgré des ennuis à la production, ses ouailles se montrant parfois un peu trop «couleur locale». Ainsi l’un des personnages clés, le rondouillard Brahim vient d’être emprisonné au Maroc dans des circonstances rocambolesques…

Au-delà, «Validé 2» prend l’air du temps, se concentrant sur la place réservée aux femmes dans la musique rap. Le héros du premier volume, Apashe, ayant filé dans l’au-delà, ses potes montent une boîte de prod avec son héritage. Une fois triés les drôles de zouaves qui traînent dans la rue, DJ Sno et son gang choisissent de lancer Lalpha, reine du rap, mère célibataire. Mais la discrimination systématique, l’abus de pouvoir et autres sévices sont le lot quotidien des musiciennes du rap. De quoi inspirer des riffs coléreux à une série qui oscille constamment entre l’amateurisme éclairé et la raison professionnelle. CLE

«Seinfeld», un classique absolu

«Seinfeld», une sitcom exemplaire de 1989 à 1998, revient dans le catalogue Netflix. DR

En 9 saisons de 1989 à 1998, «Seinfeld» a rempli son cahier des charges: ne strictement parler de rien. Hormis le base-ball, la bouffe et autres bricoles, la série légendaire, fondatrice même d’un genre télévisuel qui allait initier la décontraction de «Friends» et autres feuilletons miroir, se concentre sur quatre amis plus vrais que nature. Et ici, les personnalités de Jerry Seinfeld, Cosmo Kramer, Elaine Benes et Geoge Costanza suffisent largement à remplir les blancs des dialogues. Acide, lâche, tordue jusqu’au surréalisme, mais hilarante, cette sitcom emblématique des bobos américains des années 90 touche à la perfection, classique absolu que Netflix offre désormais en intégralité. Soit 180 épisodes de 22 minutes pour oublier le temps qui passe. CLE

