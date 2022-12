Le marché immobilier porte les stigmates de la remontée des taux d’intérêt. Les prix des logements chutent aux États-Unis et au Royaume-Uni, et plus encore au Canada, en Nouvelle-Zélande et dans certains pays nordiques. Le recul de l’accessibilité à la propriété représente un risque majeur pour l’économie mondiale en 2023, mais quel impact sur les investissements immobiliers?

La hausse des taux et le risque de récession sont à l’origine de la morosité du marché immobilier européen. En période de contraction économique, la demande de bureaux et d’espaces commerciaux baisse. Des inquiétudes apparaissent quant à la capacité des locataires à payer leurs loyers ou à absorber la hausse des prix.

L’immobilier de bureaux est confronté à des défis supplémentaires, avec une tendance au télétravail durable. Selon l’agence immobilière Savills, le taux moyen d’occupation des bureaux en Europe n’est que de 43%, contre 70 à 75% avant la pandémie. En outre, les immeubles de bureaux nécessitent souvent des investissements dans l’efficacité énergétique.

Les sociétés immobilières sont aussi aux prises avec la hausse des coûts d’exploitation et d’entretien, de l’emprunt et du service de la dette, tandis que la baisse des valorisations entraîne une augmentation du ratio prêt/valeur, actuellement autour de 40% en Europe, bien inférieur aux 60% observés pendant la crise financière mondiale de 2008, mais qui a déjà entraîné la chute des cours des actions et le lancement de plans de cession d’actifs.

Mais les sociétés immobilières sont moins dépendantes des prêts bancaires à court terme qu’avant 2008, et plus dépendantes des obligations à long terme (cinq à dix ans). Elles sont donc mieux préparées à la remontée des taux. Elles peuvent aussi augmenter les loyers afin de couvrir la hausse des coûts d’emprunt. Bien sûr, la question de la capacité des locataires à assumer ces augmentations se pose, et nombre de sociétés immobilières pourraient choisir d’y renoncer. Légalement, ces sociétés peuvent répercuter la totalité ou une partie substantielle des hausses de l’indice des prix à la consommation sur les biens commerciaux (en Suisse et en France, elles peuvent répercuter 100% des hausses sur les loyers de bureaux). Les propriétaires d’objets résidentiels peuvent répercuter des augmentations plus modestes, qui pourraient faire l’objet de contestations. En août, le Danemark a introduit un plafond temporaire sur les augmentations des loyers résidentiels, autorisant des ajustements de 4% ces deux prochaines années. En Suisse, nous prévoyons une croissance des loyers résidentiels de 3 à 5% pour 2023 et un minimum de 2,5% pour les baux commerciaux indexés.

Toutefois, la pénurie d’offres pourrait soutenir la croissance des loyers et l’appréciation du capital. Sur le marché immobilier européen, cette pénurie s’est concentrée sur trois secteurs, les entrepôts, les projets résidentiels abordables et les bureaux situés dans les centres-villes présentant des caractéristiques de durabilité élevées.

Pour les investisseurs, le principal attrait de l’immobilier coté est peut-être la quantité de mauvaises nouvelles déjà intégrées dans les cours. Malgré un rebond à partir de mi-octobre, les sociétés immobilières européennes affichent une décote d’environ 45% par rapport à leur valeur nette d’inventaire, ce qui implique une dépréciation attendue de 30% sur la valeur de leur portefeuille, correspondant à une augmentation des rendements immobiliers de 1,6% en moyenne.

Cela nous paraît excessif. Toutefois, le timing du point d’entrée est déterminant. L’histoire a montré que l’immobilier sous-performait souvent les marchés boursiers lorsque les taux augmentaient, mais qu’une fois que ceux-ci avaient culminé, il surperformait à trois et à douze mois. Par conséquent, les valorisations présenteront un fort potentiel de rattrapage quand les taux se seront stabilisés en 2023.

Stéphane Monier CIO Banque Lombard Odier & Cie SA. DR

