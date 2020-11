La Suisse n’est pas assez bien protégée Afficher plus

Stéfanie Prezioso Conseillère nationale Ensemble à Gauche

La 2ème vague de COVID-19 frappe très durement la Suisse (2447 décès à ce jour). Or, ce sont souvent les plus dangereuses, comme ce fut le cas de la grippe espagnole de 1918-19, qui a fait en tout 24500 morts. Depuis des mois, les épidémiologistes avaient alerté notre gouvernement de sa forte probabilité, sans grand succès. La totale impréparation du pays, déjà pointée du doigt ce printemps, frise cette fois-ci la faute grave.Les discours publics rappellent constamment la « fatigue » de la population et font appel à la « responsabilité individuelle ». Pourtant, la population s’en est tenue jusqu’ici scrupuleusement aux prescriptions des exécutifs cantonaux et fédéral.

Or, 9 mois après les premières mesures prises, il n’y a toujours pas de mesures concrètes pour protéger l’ensemble de la population, alors que les cas ne cessent d’augmenter exerçant une pression difficile à supporter sur un système de santé fragilisé par des années de cure d’austérité.On frémit en entendant que certains hôpitaux prévoient d’avoir peut-être à trier les patients aux soins intensifs en fonction de leur âge. C’est le cas des HUG qui ont évoqué le seuil de 85 ans. Et pourquoi pas 80, 75, etc. Les personnes qui ont cotisé toute leur vie à des assurances maladie toujours plus cher apprécieront ! Sans parler du scandale que représenterait une telle mesure dans le pays le plus riche du monde, dans le canton qui est le siège de l’OMS…

Le Conseil fédéral a annoncé des restrictions (bars et restaurants fermés à 23h, discothèques fermées, interdiction de manifestation de plus de 50 personnes etc.), mais on attend en vain une politique de prévention effective. Celle-ci passe par la mise à disposition gratuite à toutes et tous des moyens les plus élémentaires : masques contrôlés, solutions hydroalcooliques, tests à la demande le jour même avec résultats dans les 24 h., cellules de traçage renforcées. Elle suppose le contrôle des normes de sécurité sur les lieux de travail et dans les transports publics (télétravail étendu, distance sociale respectée, aération des locaux, horaires décalés, augmentation des capacités des transports publics, suppression des 1ère classes dans les trains aux heures de pointe, etc.).

Sur le plan social, la Confédération et les cantons devraient prendre en charge la totalité des salaires des personnes au chômage partiel ou total jusqu’à concurrence de 1,5 fois le salaire médian et venir en aide aux travailleurs informels, dont une grande majorité de femmes, en leur garantissant des moyens d’existence. Ils doivent aussi soutenir concrètement les petits indépendants sans les contraindre à s’endetter. Le coût de ces mesures pourrait être financé par un prélèvement exceptionnel sur la part des grandes fortunes qui dépasse 2 millions.

Il n’y a pas une minute à perdre pour agir courageusement de façon solidaire dans l’intérêt de l’écrasante majorité de la population, ce qui nécessite une approche participative et démocratique de cette bataille collective.