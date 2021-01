«Dans le futur, nous pourrions essayer de garder en mémoire ce qui nous a le plus manqué, en 2020, afin de savourer pleinement ce qui sera de nouveau possible, lorsque la crise se dissipera. Cela nous permettra sans doute de vivre ces beaux moments plus consciemment, de passer moins de temps en mode pilote automatique.» - Chloé Décosterd, psychologue et psychothérapeute FSP

Getty Images