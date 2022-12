Fêtes de fin d’année – Quel vin pétillant genevois pour célébrer Noël? Symboles festifs dans le monde entier, les vins effervescents accompagnent les grandes occasions: mariages, anniversaires, fêtes, diplômes, Noël et premier de l’An. Thibault Reichell

Jérôme Leupin, directeur général de La Cave de Genève, pose avec des bouteilles de Baccarat. Pierre Albouy

En s’appuyant sur la diversité des terroirs, microclimats et cépages, parfois même indigènes, les vignerons suisses n’ont jamais été aussi nombreux qu’en 2022 à produire des vins d’une qualité aussi exceptionnelle. Cependant, peu d’amateurs connaissent leurs vins effervescents. Focus sur ces vins oubliés de Genève qui figurent parmi les plus reconnus de cette catégorie. À Genève, deux méthodes cohabitent pour fabriquer ces vins de fête dont le plus célèbre dans le monde reste quand même le champagne de nos amis français, vin effervescent protégé par une appellation d’origine contrôlée extrêmement stricte.