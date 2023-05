Pénurie de crèches à Genève – Quelle solution de garde avez-vous trouvée pour vos enfants? Une enquête de l’Observatoire cantonal de la petite enfance interroge 2000 familles résidant dans le canton. Lorraine Fasler

Le 17 septembre 2022 avait lieu à Genève une manifestation en faveur de la création de places d’accueil. Le slogan? «Un enfant = une place en crèche». MAGALI GIRARDIN

«Quand on fait des enfants, c’est pour s’en occuper». Voici le type de commentaires que l’on retrouve généralement sous nos articles, dès que l’on évoque la pénurie de places en crèche dans le canton de Genève. Mais la réalité, on le sait, est légèrement plus complexe. En effet, tant financièrement que personnellement, arrêter de travailler n’est parfois ni possible ni toujours voulu.

Ce qui unit par contre bon nombre de parents au-delà d’un amour fou et de nuits trop courtes, c’est l’angoisse de trouver une solution de garde, passé le «congé» maternité. Le Graal, c’est évidemment pour la majorité des familles la place en crèche, qui plus est le nombre de jours demandés. Or, faute de places, bon nombre d’entre elles doivent trouver un plan B, voir un plan C. Une maman de jour, le jardin d’enfants, une crèche privée, l’aide des grands-parents, la réduction du temps de travail, voir l’arrêt total…

Des besoins spécifiques?

Mais pour avoir une photographie plus récente des besoins des familles, l’Observatoire cantonal de la petite enfance (OCPE) a lancé le 20 avril un nouveau sondage auprès de 2000 familles genevoises pour connaître leurs «pratiques et préférences en matière d’accueil des jeunes enfants». Un échantillon aléatoire puisé à partir du registre des 20 000 enfants en âge préscolaire à Genève.

Une nouvelle question a été ajoutée aux questionnaires passés: «Votre enfant a-t-il des besoins spécifiques en termes de prise en charge?»

Les chiffres résultant de l’ancien sondage datant de 2018. OCPE

Le dernier coup de sonde date de 2018 et avait notamment montré qu’il faudrait créer 3200 places de crèche à l’échelle du canton de Genève pour satisfaire, dans l’idéal, les préférences des parents. Nouveauté à l’époque, une question pointait aussi le rôle joué par les grands-parents. Parmi les prises en charge de type individuel, c’est le recours aux grands-parents justement qui était le plus important (37% des enfants confiés).

Depuis 2018, 900 places équivalentes temps plein ont été créées dans le canton. Quelle est la proportion de familles laissées sur le carreau? Comment se retournent-elles? L’enquête qui prendra fin en juin devrait voir ses premiers résultats être publiés d’ici à la fin de l’année par l’OCPE.



Selon le sondage de l’OCPE de 2018, parmi les prises en charge de type individuel, c’est le recours aux grands-parents qui est le plus important (37% des enfants confiés). Magali Girardin

