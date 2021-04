Ainsi donc, la justice a tranché. Les députés genevois n’avaient pas le droit d’exiger des opérateurs de téléphonie mobile une demande d’autorisation de construire pour modifier une antenne 4G, notamment afin de la rendre compatible à la 5G. Cela est du ressort fédéral.

Dans les faits, cette décision ne change pas grand-chose, puisque l’effet suspensif avait déjà été accordé en septembre dernier au recours conjoint de Swisscom, Sunrise et Salt. Ceux-ci ont ainsi pu continuer à gonfler des antennes 4G en 5G pour déployer leur réseau, qui couvre désormais la plus grande partie du territoire cantonal. La bataille semblait alors perdue d’avance. On imagine difficilement la justice ordonner de remettre ces antennes en 4G.

Lire également Le moratoire genevois contre la 5G est invalidé

La balle est dorénavant dans le camp du Conseil d’État. Va-t-il poursuivre le combat devant le Tribunal fédéral, ou au contraire déposer les armes? Depuis deux ans, il gèle toute installation de nouvelle antenne, qui reste soumise à son autorisation. Mais les opérateurs de téléphonie mobile font systématiquement recours contre les réponses négatives du Canton, et continuent de déposer de nouvelles demandes. Il y en avait plus de 100 en suspens à la fin de 2020.

Avant de se remettre à octroyer des autorisations, le conseiller d’État Antonio Hodgers disait, en début d’année, attendre que la Confédération publie ses directives pour contrôler que les antennes 5G respectent les valeurs limites de rayonnement non ionisant. Or, c’est chose faite depuis la fin février.

Dès lors, notre village gaulois semble en mauvaise posture face aux légions de la 5G, qui gagnent inéluctablement du terrain. La décision de la justice pourrait sonner le glas de sa résistance à l’envahisseur, et on ne voit pas trop quelle potion magique viendrait changer la donne.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.