Santé mentale en entreprise à Genève – Quelle place donner à nos émotions au travail Trop d’employés sont considérés comme des numéros, stress à la clé. L’entreprise sociale PRO veut, elle, capitaliser sur l’expérience vécue durant le Covid. Laurence Bezaguet

Yvan Haro, directeur général de PRO, et Donald Glowinski, professeur en neurosciences affectives et directeur du Programme «compétences émotionnelles» de l’UNIGE, lors d’un récent débat. DR

Notre activité professionnelle a beaucoup d’impact sur notre bien-être: lorsqu’on se sent bien au travail, on se sent souvent mieux tout court! Or, la période du Covid a laissé des traces. Donald Glowinski, directeur du Programme «compétences émotionnelles» de l’UNIGE, est ainsi intervenu chez PRO, entreprise sociale privée qui réinsère par le travail des personnes en situation de handicap. Objectif: analyser la façon dont les collaborateurs ont traversé la pandémie et capitaliser sur l’expérience émotionnelle vécue durant cette crise.