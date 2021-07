Le parc automobile en chiffres – Quelle marque de voiture est la plus répandue dans votre commune? Dans le marché très dispersé des voitures de tourisme, VW remporte les faveurs des conducteurs, et cela depuis des décennies. Mais pas dans toutes les communes. Fanny Giroud

VW est la marque qui rassemble toujours le plus de voitures de tourisme dans le pays: sur les 4,6 millions d’autos actuellement en circulation, 13% sont des VW (606’196 voitures) . KEYSTONE

Les voitures électriques gagnent du terrain et les diesels perdent des plumes dans les ventes de voitures en Suisse. Mais qu’en est-il du parc actuel de voitures en circulation? Le succès des véhicules de marque allemande semble être une constante en Suisse, à tel point que, sept ans après le scandale du dieselgate, VW est la marque qui rassemble toujours le plus de voitures de tourisme dans le pays: sur les 4,6 millions d’autos actuellement en circulation, 13% sont des VW (606’196 voitures).

Dans 78% des communes du pays, c’est VW qui arrive en tête des marques préférées. Pas de Röstigraben, pas de scission entre villes et campagnes: le groupe allemand reste dominant dans toutes les régions. Même dans des cantons urbains comme Genève ou plus ruraux comme Vaud, c’est presque toujours VW qui compte le plus de voitures.