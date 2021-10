Analyse de cas concrets – Quelle familiarité tolérer entre professeur et élève? Deux cadres du DIP analysent des cas concrets de familiarité entre enseignants et élèves. Marianne Grosjean

Beaucoup de situations entre enseignants et élèves peuvent donner du fil à retordre aux directions d’établissement et au Département de l’instruction publique. KEYSTONE/Gaetan Bally

Dans «Le cercle des poètes disparus», c’est lorsque le professeur Keating sort du cadre scolaire strict qu’il réussit à développer la personnalité de ses étudiants. Mais jusqu’où peut aller la familiarité dans les rapports entre enseignants et élèves, et à quelles limites se heurte-t-elle? En dehors de dérapages tombant sous le coup de la loi (harcèlement sexuel par exemple), beaucoup de situations peuvent donner du fil à retordre aux directions d’établissement et au Département de l’instruction publique (DIP), chargé in fine de trancher.

Le point avec Céline Merad-Malinverni, directrice RH du DIP, et Paola Marchesini, secrétaire générale, à qui nous soumettons quelques cas concrets.