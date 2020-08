Votations fédérales – Quelle cohabitation avec les animaux sauvages veulent les Suisses? Le 27 septembre, les citoyens de ce pays se prononcent sur la modification de la loi sur la chasse. Cette semaine, chaque bord a brandi ses armes. Sébastien Jubin

La loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux sauvages définit les animaux protégés, les espèces animales qui peuvent être chassées et les périodes de protection. Dans le message de l’Office fédéral de l’environnement, cette réglementation légale est décrite comme «sobre et moderne car elle renforce la protection des espèces et des milieux naturels». Les opposants voient dans la nouvelle loi une menace pour la biodiversité. Ils déplorent notamment le fait qu’elle ne propose pas de cohabitation équilibrée avec le loup. Nous avons confronté ces deux visions.

Jean-Pierre Grin (UDC/VD) est conseiller national et coprésident du comité de soutien à la nouvelle loi. Jean-Bernard Sieber / ARC