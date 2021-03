Depuis mai 2019, la loi française donne la possibilité – mais n’oblige pas – les entreprises à inscrire dans leurs statuts leur mission sociétale. Ces «entreprises à mission» en plus de leur raison d’être formulent leurs objectifs environnementaux et sociétaux et fixent la procédure pour la vérification indépendante de ces résultats. De cette manière, les autorités françaises ont créé un outil – opposable juridiquement – permettant détrôner la valeur actionnariale, principe sacro-­saint jusque-là.

Une des visées de cette innovation consistait à offrir aux entreprises à mission la possibilité de fidéliser un actionnariat particulièrement sensible aux considérations sociales et de durabilité. En mai 2020, le groupe alimentaire Danone devenait la première «entreprise à mission» du CAC40, indice boursier des 40 plus grandes capitalisations boursières françaises. Le changement des statuts avait peu avant remporté l’adhésion de 99% des actionnaires.

Le PDG du groupe, Emmanuel Faber, inscrivait ainsi dans le marbre une préoccupation dont il avait fait largement état depuis 2014, année où il avait accédé à la direction générale du groupe. Il prétendait – paraît-il – avoir apporté la preuve que l’entreprise ne pouvait se résumer à la valeur pour l’actionnaire. Récemment, la presse a largement fait écho de l’évincement – avec effet immédiat – de ce même Emmanuel Faber de toutes ses fonctions chez Danone. S’agit-il, comme certains l’annoncent déjà, de la démonstration qu’au firmament de la bourse il ne saurait y avoir d’autres dieux que la valeur pour l’actionnaire? Ou s’agit-il bien d’un problème de gouvernance, du fait du cumul de fonctions? Ou encore d’un conflit de personnes ou de styles de gestions, comme le suggèrent certains? Selon la presse économique, deux fonds d’investissement activistes ont été à la manœuvre: le britannique Bluebell et l’américain Artisan Partners. En début de cette année, ces fonds auraient acquis respectivement 5% et 3% du capital-actions de Danone.

Le premier constat est que la fidélisation des actionnaires autour de la mission de Danone n’a pas suffi pour protéger l’entreprise contre une prise de participation substantielle par les activistes. Deuxième constat: la manœuvre des activistes a réussi grâce au silence de l’actionnariat majoritaire. Ainsi, ceux qui avaient avalisé la transformation de Danone en société à mission une année plutôt, soit ont laissé faire, soit avaient déjà vendu. Le troisième constant enfin, Danone était fragilisé à la fois à cause de sa gouvernance et de sa performance économique 2020, mitigée par rapport à ses concurrents directs.

Au moment où l’investissement durable est sur toutes les lèvres, l’exécution d’Emmanuel Faber interpelle. Ne montre-t-elle pas que l’actionnariat dit durable est, en réalité et au-delà des beaux discours, tout aussi exigeant en matière de performance financière que celui qui s’en tient exclusivement à valeur pour l’actionnaire? En Bourse aussi il est difficile de faire d’une pierre deux coups; le fameux «doing good while doing well» ne serait ainsi qu’une chimère.