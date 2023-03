Liberté de presse en Hongrie – Quel rôle joue Stadler Rail dans la propagande d’Orbán? Aucune firme étrangère n’a placé autant de pub dans les médias pro-gouvernementaux hongrois que Stadler Rail, désormais critiquée de soutenir le système Orbán. Bernhard Odehnal

Voici le président du conseil d’administration de Stadler Rail, Peter Spuhler, lors d’une conférence de presse en 2022. Pour Stadler Rail, la Hongrie est le marché le plus important dans l’est de l’Europe. KEYSTONE

Csaba Lukacs ne connaît pas les trains de Stadler Rail. Il est «plutôt voiture», admet ce Hongrois de 52 ans. Des amis lui auraient dit que de nombreux trains de banlieue blancs et bleus, de fabrication suisse, circulaient autour de Budapest et qu’ils étaient très appréciés des passagers et passagères en raison de leur grande qualité. Mais ce n’est pas la qualité des trains qui intéresse Csaba Lukacs. Il considère l’entreprise suisse Stadler Rail comme étant un élément de l’énorme machine de propagande de Viktor Orbán. Cette machine de propagande soutiendrait les médias fidèles au gouvernement et détruirait économiquement les médias critiques.