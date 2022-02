Recherche scientifique – Quel plan B pour les chercheurs sans Horizon Europe? La communauté scientifique monte au front et lance la campagne Stick to Science. L’objectif est de réintégrer le plus grand programme de recherche européen. Namya Bourban

Les universités suisses craignent un départ massif des chercheurs si la Suisse ne réintègre pas le programme Horizon Europe. KEYSTONE

«Cette décision est sadomasochiste. Il s’agit là d’une punition pour tout le monde et pas seulement pour la Suisse et le Royaume-Uni. Nous serons tous perdants si cette situation n’est pas corrigée», a soutenu Antoine Petit, président du Centre national de la recherche scientifique français (CNRS) lors du lancement de la campagne virtuelle Stick to Science, créé conjointement par Swissuniversities, les écoles polytechniques fédérales et le Royaume-Uni.