Essor transfrontalier – Quel Grand Genève? La parole est aux citoyens Le 1er octobre, les habitants de l’agglomération sont invités à faire des proposition dans des «forums ouverts» afin de développer la région ensemble. Emilien Ghidoni

Les entités du Grand Genève, qui s’étend sur la France voisine, le canton de Genève et la région de Nyon, veulent bâtir une «vision territoriale partagée». Laurent Guiraud

Quel avenir souhaitez-vous pour le Grand Genève? Pour le savoir, le Canton de Genève, la Région de Nyon et le Genevois français organisent des rencontres le samedi 1er octobre, de 10 h à 16 h. Dans 8 villes de la région, les citoyens pourront venir échanger et proposer des idées. Le but: mieux préparer le Grand Genève à la transition écologique. Dans notre canton, c’est à Onex, Genève, Thônex et Collonge-Bellerive que ces forums auront lieu.