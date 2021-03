Lettre du jour – Quel gouvernement pour Genève? Opinion Courrier des lecteurs

PIERRE ALBOUY

Thônex, 14 mars

Quelles sont les deux qualités qu’un candidat à l’Exécutif devrait avoir? De la compétence certes, mais aussi de la rigueur morale.

Ni Mmes Fischer, Bachmann, ni M. Nidegger n’ont œuvré dans un Exécutif, donc on ne peut se prononcer sur leur compétence à diriger un département, à fonctionner dans un collège gouvernemental. Mais on a le droit de leur laisser le bénéfice du doute.

La question se pose différemment pour M. Maudet, dont les compétences sont connues. Après le rapport d’audit de M. Fonjallaz, si M. Maudet est néanmoins réélu, il n’obtiendra pas l’Économie publique et encore moins Justice et police au vu du recours contre son récent jugement, et les plaintes qu’il a déposées contre le premier audit.

Il faut donc s’attendre à un remaniement conséquent au sein du gouvernement.

De plus, si l’on tient compte des dernières déclarations et du vécu durant ces trois dernières années, la relation de confiance entre M. Maudet et ses six collègues est largement rompue.

Donc on peut facilement imaginer une fin de législature tiraillée, alors même que Genève aurait besoin d’une action politique concertée et déterminée.

La parole reste au peuple, qui sera seul juge, mais il est important de réfléchir au message que l’on veut envoyer à nos dirigeants.

Peut-on vraiment tout se permettre à un certain niveau de pouvoir ou doit-on montrer l’exemple et faire preuve de probité morale?

