Cinéma – Quel film relancera enfin la machine cinéma? Les salles comptent sur des blockbusters sans cesse repoussés. Voici ce qui vous attend les mois prochains, de début août à fin décembre. Pascal Gavillet

John David Washington dans «Tenet» de Christopher Nolan, le film sur lequel tout le monde compte pour sauver les salles de cinéma. Warner Bros

Depuis la réouverture des salles en juin, exploitants et distributeurs sortent les rames pour faire revenir les spectateurs dans leurs cinémas. Équation doublement compliquée, la période estivale étant généralement peu propice aux records de fréquentation, sans parler de la crainte du Covid, qui reste présent, menaçant et imprévisible. Réfugié sur les sites en ligne, les téléchargements plus ou moins légaux, le streaming et les manifestations qui tentent de se renouveler en basculant intégralement sur leur site, le public a surtout envie de prendre l’air plus que de se reconfiner dans des salles obscures où même la climatisation n’est plus une alliée. Pour garder espoir, il reste souvent le calendrier des sorties. Mais sa dépendance à la France est réelle, et la possibilité de sortir un film agendé chez nos voisins français avant sa date d’arrivée est exclue. Raisonnement presque analogue avec les États-Unis, qui continuent de planifier leurs grosses sorties à l’échelle de la planète entière. Faut-il revoir de fond en comble cette stratégie commerciale? C’est fort possible.