Pépites en ligne Quel film regarder ce week-end?

Chaque semaine, on débusque pour vous, parmi les nouveautés ou les classiques du cinéma, un titre qui mérite d’être vu, découvert ou redécouvert, et qui est disponible en streaming sur une plateforme. Il y aura de tout, pour tous les goûts, tous les formats et toutes les bourses, on vous le promet.