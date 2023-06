Votre chroniqueur: Christophe Aumeunier, secrétaire général de la Chambre genevoise immobilière (CGI). DR

Question de Franck S. à Genève: «Je suis propriétaire d’un appartement de 2 pièces entièrement meublé que je souhaite mettre en location. J’ai entendu dire que le préavis de résiliation était plus court pour ce type de location. Est-ce exact?»

Il convient de distinguer le cas de la chambre meublée de celui des autres logements meublés (studios, appartements, villas). En effet, le législateur a accordé un délai de résiliation plus bref uniquement pour le bail d’une chambre meublée. Ce délai plus court ne s’applique pas aux autres locations meublées. Les chambres meublées sont distinguées des studios en ce sens qu’elles ne disposent pas de salle de bains ni de cuisines privatives.

Ainsi, selon la loi, une partie peut résilier le bail d’une chambre meublée en observant un délai de congé de deux semaines pour la fin d’un mois de bail.

Par contre, si la chambre est non meublée ou s’il s’agit d’autres logements meublés, le congé sera soumis aux règles applicables pour les baux d’habitation. L’article 266c du Code des obligations prévoit qu’une partie peut résilier le bail d’une habitation en observant un délai de trois mois pour le terme fixé par l’usage local ou, à défaut d’un tel usage, pour la fin d’un trimestre de bail (lorsque le contrat de bail ne fixe aucune échéance).



Dans le cas de notre lectrice, compte tenu du fait qu’il ne s’agit pas uniquement d’une chambre meublée mais d’un appartement de deux pièces meublé, elle ne pourra pas bénéficier du bref délai de résiliation prévu par l’article 266e du Code des obligations. Le préavis de trois mois sera donc applicable.



En conclusion, à l’exception de l’article 266e du Code des obligations relatif au délai et au terme de congé pour les chambres meublées, le Code des obligations ne fait pas de distinction entre les logements meublés ou non. Cela signifie, en particulier, que seront applicables aux relations contractuelles de notre lectrice toutes les règles relatives aux baux d’habitation.

