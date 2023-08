BASTIEN GALLAY

Genève, 2 août

J’ai 78 ans et un grand nombre de fêtes du 1er Août derrière moi; jamais je n’ai participé à une fête nationale aussi réussie que cette année. Bravo et félicitations à Monsieur le Maire Alfonso Gomez et à son équipe d’organisation. Le choix du lieu, d’abord, l’immensité et la beauté du parc La Grange ont permis une foule d’activités toutes gratuites, pré- et postcérémonie officielle. Cérémonie officielle émouvante, avec discours pas trop longs mais centrés sur la reconnaissance à nos ancêtres pour notre belle démocratie et sur la solidarité internationale qui doit mobiliser Genève.

La fête fut variée, festive, et appréciée par tous, petits et grands, Genevois, confédérés et étrangers. Beaucoup de stands et d’activités ludiques, concerts, pièces de théâtre, cortège de fifres, etc. Concernant les stands de subsistance, n’en déplaise aux Genevois râleurs, on pouvait aussi y trouver de la viande et des saucisses. Du grand nombre d’activités choisies par l’équipe d’organisation se dégageait une poésie peu commune aux fêtes foraines ou populaires. Par exemple, ces très originaux carrousels, dont le fonctionnement sans électricité était très novateur. Un autre exemple d’activité ludique pour les enfants, ce stand où les petits (avec beaucoup de plaisir) jouaient avec des objets hétéroclites recyclés. Quelle belle illustration pratique de ce concept novateur d’actualité: ne rien jeter, réparer, recycler.

Cette fête, qui a rassemblé une très nombreuse population genevoise et multiculturelle (à l’image de notre belle cité), a été une splendide et spectaculaire réussite. Encore une fois, encore merci à Monsieur le Maire Alfonso Gomez et à son équipe d’organisation.

Danielle Fournier

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.