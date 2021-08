Football – Quel avenir pour Anthony Racioppi? Le gardien genevois est numéro deux à Dijon, en Ligue 2. Mais il cherche à partir. Valentin Schnorhk

Anthony Racioppi a disputé 21 matches de Ligue 1 avec Dijon la saison dernière. Freshfocus

Il reste forcément des images marquantes. Un ballon réceptionné derrière la ligne avec Dijon. Une grossière erreur au pied contre la Croatie à l’Euro M21. La première saison professionnelle d’Anthony Racioppi n’aura pas été de tout repos. «Au final, j’ai été plutôt satisfait de ma saison, car j’ai su enchaîner les matches, malgré deux ou trois boulettes, reconnaît le Genevois de 22 ans. Mais j’ai toujours relevé la tête et je pense que ce fut une bonne première épreuve d’un point de vue personnel. J’ai commencé par le plus difficile et je ne peux pas connaître une pire saison.» Il faut le souhaiter.

Le contexte ne l’a pas aidé. Dijon, où il a débarqué libre l’été dernier, a vécu un exercice cauchemardesque en Ligue 1. Avec une relégation logique au vu de sa défense plus que perméable. Après dix journées, Racioppi, arrivé en tant que doublure, avait gagné sa place de titulaire. Il enchaîne 21 matches, avant d’être remis sur le banc à son retour de l’Euro M21. Il l’a accepté: «Tout ne pesait plus que sur mes épaules, cela m’a fait du bien mentalement: j’ai pu souffler quelque peu.» Et espérer repartir dans de meilleures conditions. Mais ailleurs.

Le portier formé à Lyon et son entourage ont rapidement signifié à Dijon leur envie de trouver un nouveau défi. À moins de vingt jours de la fin du mercato, rien n’a abouti pour l’instant. «Je suis dans l’état d’esprit de ne pas lâcher, promet Racioppi. Mais c’est vrai que j’ai été un peu déçu que rien n’ait abouti jusqu’ici. Je continue à travailler sérieusement.» Actuellement numéro deux dans une formation de Ligue 2 qui n’a récolté qu’un point en quatre matches, l’ancien junior de Chênois a pourtant été très proche de trouver un nouveau point de chute. À deux reprises.

Deux départs avortés

Bâle, d’abord, a très vite manifesté son intérêt. Les Rhénans proposaient un projet à long terme au gardien, le plaçant en concurrence avec Heinz Lindner. Racioppi s’y est vu, avec la perspective de se rapprocher de la Suisse et de trouver une certaine exposition dans son pays. Mais selon nos informations, Dijon s’est montré gourmand, demandant pas loin du double que Bâle offrait. Rebelote quelques semaines plus tard. Racioppi a eu des touches concrètes avec Nice, pour arriver en tant que numéro deux (avant que le club détenu par Ineos ne se fasse prêter Marcin Bulka, sous contrat avec le PSG). Sous forme de prêt, cette fois-ci. Là encore, Dijon a demandé une certaine somme.

Le Thônésien garde la tête haute et reste positif. «Je ne regrette pas d’avoir signé à Dijon, c’était le bon choix. Mais j’ai envie de jouer au plus haut niveau, de montrer de quoi je suis capable. Le mieux est que je joue, mais être 2e gardien en première division m’intéresse aussi.» Quel avenir donc pour Anthony Racioppi? À 22 ans, sa carrière ne vient que de décoller. Mais l’ancien gardien des M21 suisses ne veut pas qu’elle prenne du plomb dans l’aile.

