Débat sur le Plan climat – Que veulent les candidats au Conseil d’État en matière de climat? La «Tribune de Genève» et le Conseil pour le climat organisent lundi un débat entre six candidats aux élections sur les objectifs climatiques du canton. Antoine Grosjean

Les marches pour le climat ont été l’un des éléments déclencheurs d’une prise de conscience qui a notamment débouché sur la reconnaissance officielle de l’urgence climatique. PIERRE ALBOUY

C’était l’un des sujets chauds de la législature qui s’achève. Les marches pour le climat, les rapports alarmistes des experts mondiaux ainsi que les canicules et sécheresses à répétition ont mis le problème du dérèglement climatique au cœur de l’agenda politique. Mais est-ce toujours le cas alors que les élections cantonales ont fait pencher la balance nettement à droite au Grand Conseil genevois, et que le second tour pourrait renverser la majorité de gauche au Conseil d’État?

Ce sera l’une des questions posées à six candidats à l’Exécutif lors d’un débat organisé lundi par la «Tribune de Genève» et le Conseil pour le climat. Delphine Bachmann (Le Centre), Lionel Dugerdil (UDC), Fabienne Fischer (Verts), Antonio Hodgers (Verts), Pierre Maudet (LJS) et Philippe Morel (MCG) nous diront quelle politique climatique ils entendent mener s’ils sont élus ou réélus.

Objectifs remis en cause?

L’Alliance élargie de la droite genevoise remettra-t-elle en cause le cap fixé par l’ambitieux Plan climat cantonal adopté en 2021 par un Conseil d’État à majorité de gauche? Si la nécessité d’une transition énergétique ne semble guère être contestée, certains points font encore débat, comme la question de la répartition de l’effort entre propriétaires et locataires en ce qui concerne l’assainissement thermique du parc bâti.

Surtout, dans le domaine des transports, les mesures controversées mises en place depuis 2018 en matière de mobilité douce et l’objectif de réduction de 40% du trafic motorisé individuel pourraient bien être remis sur le tapis. Le programme électoral de certains partis, qui prônent la liberté totale du mode de transport, peut en tout cas le laisser croire.

Étonnamment, les enjeux climatiques, qui resteront cruciaux tout au long de la prochaine législature – et des suivantes à n’en pas douter – ont été relativement absents de la campagne électorale qui s’achève.

Le Conseil pour le climat, cette assemblée de treize experts et expertes, acteurs et actrices des milieux environnementaux, économiques, syndicaux et agricoles – chargés par le Conseil d’État d’émettre des recommandations sur la mise en œuvre du Plan climat cantonal –, propose d’y remédier lors de ce débat, qui aura lieu lundi dans le bâtiment des Philosophes de l’Université de Genève.

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.