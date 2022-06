Inauguration de Plateforme 10 – Que vaut le train des premières expos? Pour l’ouverture du quartier des arts, le MCBA, le mudac et Photo Elysée s’unissent autour de la thématique ferroviaire. Critique. Florence Millioud Henriques Boris Senff

Dès ce week-end, le nouveau quartier des arts Plateforme 10 vivra au rythme du train, thème de son exposition inaugurale. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

À parcourir les trois volets de l’exposition thématique «Train», qui inaugure la réunion muséale du quartier des arts lausannois, on mesure l’outil dont disposent désormais le Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA), Photo Elysée et le mudac. Les salles étriquées ne sont plus qu’un lointain souvenir alors que s’ouvrent de vastes espaces modulables. Leur voisinage amplifie aussi leur potentiel muséal, que ce soit dans l’idée de jeter des ponts entre les musées – comme c’est ici le cas – ou simplement pour enrichir, par addition, les possibles d’une visite sur un site qui multiplie ses entrées – la salle du Signal L dévolue à la création contemporaine ou encore les arches qui accueillent en ce moment une installation de Sophie Bouvier Ausländer à l’enseigne de la Fondation Toms Pauli. Si des imperfections doivent être corrigées et que le quartier doit encore faire ses preuves en termes de lieu de vie et de passage, la montée en grade est patente. Plongée dans le hors-d’œuvre long comme un train de marchandises, mais qui annonce de bien beaux paysages.