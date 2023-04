Patrimoine culturel vaudois – Que sont devenues les salles de cinéma lausannoises? Boîte de nuit, pizzeria, boutique… Les salles à écran unique, fermées en série il y a une vingtaine d’années, ont connu des fortunes diverses. Tour d’horizon. Gregory Wicky Frédéric Ravussin

Transformé en enseigne Fooby, l’ancien Ciné Qua Non (Bel-Air de 1935 à 1992) a conservé des traits caractéristiques de son passé culturel. CELLA FLORIAN/VQH

«Je connais le destin d’un cinéma de quartier, il finira en garage, en building, supermarché», chantait Eddie Mitchell dans «La dernière séance» (1977), se lamentant déjà de la disparition de ses salles obscures chéries. À Lausanne, fin avril 2003, il y a tout juste 20 ans, la fermeture du Palace (1 et 2) marquait le début de la fin pour les salles à écran unique (voir notre article). Le cinéma du Grand-Chêne abrite aujourd’hui une cafétéria et des locaux dévolus au personnel de l’hôtel. On mange également dans les anciens Atlantic (devenu Luigia) et Ciné Qua Non (Fooby). D’autres sont devenus boutique de lingerie fine, bureaux, marché alimentaire (presque comme dans la chanson…) Coup de projecteur sur neuf salles fermées entre 2001 et 2006.