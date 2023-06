Astrophysique – Que sont ces étranges filaments au centre de la Voie lactée? On vient d’en observer de nouveau et les scientifiques ont émis une hypothèse à leur sujet. Pascal Gavillet

Des filaments plus ou moins longs qui pointent tous vers le trou noir au centre de notre galaxie. DR

Au centre de notre galaxie, on sait qu’il y a un trou noir supermassif. Il s’appelle Sagittarius A*. Situé dans la constellation du Sagittaire, il équivaut à 4 millions de masses solaires. Il a été repéré en 2020 puis photographié deux ans plus tard, révélant un ballet cosmique autour de lui, signe de l’accrétion de matière en son centre. Ce qu’on a découvert récemment, c’est qu’il n’est pas seul. Et que de longs filaments magnétiques se trouvent autour.