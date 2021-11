Votations du 28 novembre – Que restera-t-il de l’initiative sur la justice?

Le rêve du riche industriel Adrian Gasser de réformer l’élection des membres du Tribunal fédéral s’est brisé dimanche sur le scepticisme de la population suisse.

Les projections donnent son initiative sur la justice perdante à plus de 67%. Les juges continueront d’être désignés par le parlement et non pas par tirage au sort, comme le proposaient les initiants, soucieux de garantir l’indépendance de la Cour de Mon-Repos.

Qualifiée d’exotique par le Conseil fédéral, combattue par tous les partis, la réforme avait peu de chances. Mais les questions de fond qu’elle a mis en lumière ne vont pas disparaître. L’Association suisse des magistrats de l’ordre judiciaire (ASM), notamment, s’en porte garante. Si elle était opposée au texte et au mode de sélection préconisé par Adrian Gasser, elle avait plaidé en faveur d’un contre-projet.