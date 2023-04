Credit Suisse (CS): en dix ans, 32 milliards de bonus payés, 3,2 milliards de pertes. Entre 2007 et 2014, 160 millions pour son CEO, mais l’action baissait de 70%; 40 millions pour son successeur, entre 2015 et 2020, malgré une baisse de 60% de la valeur boursière. Ce conflit d’intérêts doit être évalué sous l’angle de la gestion déloyale avec dessein de se procurer un enrichissement illégitime, poursuivable d’office. Réponse du procureur général de la Confédération, d’après le «Financial Times» du 3 avril 2023: ouverture d’une procédure pénale contre les responsables des fuites d’informations pendant le week-end noir. Traduction: un éléphant traverse une intersection malgré le feu rouge, une fourmi appelle le policier, le policier arrête la fourmi.

De toute façon, une procédure pénale contre les responsables de la catastrophe bancaire se terminera dans une décennie par une condamnation avec sursis. Une procédure contre la banque elle-même ne permettrait que le maximum de l’amende, c’est-à-dire 5 millions, qui seraient à payer par la banque et non par les responsables. Après 10 milliards de pertes dues à Greensill, 100 milliards pour Archegos, 2 milliards au Mozambique, etc., la FINMA a conclu une douzaine de procédures disciplinaires. Résultat? D’après la société de révision, la gestion des risques était insuffisante; en décembre 2022, la SEC repousse la publication du bilan.

Tant de signaux d’alarme: ni la FINMA (600 fonctionnaires, dont cinq [!] attelés au contrôle sur Credit Suisse), ni le Conseil fédéral, ni la Délégation des finances, ni la Banque nationale n’ont stoppé la catastrophe. L’appétit du risque incontrôlé est lié directement à la générosité des bonus.

L’initiative Minder (qui, selon EconomieSuisse, «déstabilise les entreprises suisses»), approuvée en 2013 par une majorité écrasante, a été édulcorée par le parti des affaires, les actionnaires de CS ont toléré et la FINMA aussi. Too big to watch. Solutions? La FINMA demande le pouvoir de punir par des amendes. De la poudre aux yeux: CS avait déjà payé des amendes salées aux autorités états-uniennes, mais CS n’a pas changé. Encore pire: l’amende sera utilisée contre tout intermédiaire financier coupable d’avoir retardé la compilation des questionnaires de la FINMA. Enquête parlementaire: il n’appartenait pas aux électrices et électeurs de choisir des députés experts en droit bancaire. Cette enquête se terminera dans trois ans par un bouquin de 300 pages: «Arme de distraction de masse».

En avril 1977, arrestation de deux directeurs de CS Chiasso. Perte de 1,2 milliard (j’étais le procureur responsable). Le directeur de la Banque nationale, Fritz Leutwiler, avait forcé l’Association suisse des banquiers à produire en deux mois la Convention de diligence des banques. Aujourd’hui, le silence. Aucune proposition d’autorégulation, même concernant le paiement des bonus. Responsabilité signifie répondre que personne ne démissionne, personne ne reconnaît sa responsabilité, personne ne restitue les bonus, aucun repentir actif, ni à Zurich, ni à Berne.

Le «digital bank run», 110 milliards en fuite de CS fin 2022, nous guette toujours. Le rapport qui accompagne l’ordonnance fédérale du 16 mars 2023 nous rappelle que toute l’économie suisse – entreprises, postes de travail, économie domestique – trébuche sur une bombe à horlogerie: une seule grande banque, proie de la finance dérégulée et des bonus. Too big to lead. Quels sont les nouveaux mécanismes pour contrôler les banquiers, réviseurs, contrôleurs, incapables de gérer la crise de CS et présumés capables de désamorcer cette bombe à retardement? Too big to trust?

Paolo Bernasconi Afficher plus Prof., D r iur. h. c. DR

