Encre bleue – Que fait le Père Noël? Opinion Julie

Si le Père Noël est toujours de ce monde, il ne devrait pas oublier de glisser dans sa hotte l’attention que Firouz attend depuis des mois et qui la soulagera d’un grand poids. C’est dire si elle trépigne, à quelques jours de Noël. Viendra, viendra pas?

En fait d’attention, elle attend que l’administration genevoise lui accorde une place de stationnement pour handicapé près de son domicile. Une place qui rendra son quotidien plus simple, moins douloureux. Car elle y a droit, avec les problèmes de santé qu’elle cumule. D’ailleurs, toutes les démarches pour l’obtenir ont été faites en bonne et due forme. Faut juste que cela se concrétise enfin…Mais quand?

On dit que l’espoir fait vivre, mais lorsque rien ne se passe et qu’arrivent les fêtes de fin d’année, il y a de quoi avoir le moral dans les chaussettes. Déjà que c’est dur, pour cette femme, de subir des opérations à répétition pour se remettre d’une intervention foireuse dans le dos et de se retrouver pareillement diminuée…

Firouz a donc entrepris les démarches en avril dernier dans le but d’obtenir une case «handicapé» pour garer sa voiture en bas de chez elle, dans le quartier de Saint-Jean. Depuis, elle a relancé plusieurs fois l’administration.

En octobre, un employé compatissant dit comprendre son impatience, mais que l’affaire suit son cours: l’arrêté de circulation ayant été publié, il faut encore que le délai de recours passe avant que la mise en place de la case de stationnement puisse avoir lieu. Certes.

En attendant, des places de stationnement pour deux-roues ont été réalisées en bas de chez elle. Mais rien pour sa voiture avec macaron handicapé…

Les bureaux de la Municipalité vont bientôt fermer pour les vacances. Que fait donc le Père Noël? Il serait temps de mettre le turbo à son traîneau!

