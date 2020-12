L’invité – Que fait l’Afghanistan de l’aide financière? Torek Farhadi Afghan - Ancien conseiller au FMI

Le 23 novembre dernier, les Nations Unies à Genève étaient l’hôte d’une conférence internationale pour soutenir les finances de l’Afghanistan. Le pays a été habitué depuis 2002 à la perfusion financière internationale de la part d’une soixantaine de pays membres de la coalition qui est intervenue après le 11 septembre 2001 pour reconstruire la nation et soutenir son développement.

La coalition a donc donné 8 milliards USD par an pendant dix-huit ans, tant pour soutenir ses forces armées que pour financer le budget du gouvernement et les projets de développement. Malheureusement, force est de constater que les résultats de ce généreux soutien financier ne sont pas brillants. Quel est donc le bilan?

L’Afghanistan est classé 173e sur 180 pays par l’index de la Transparence internationale 2019.

Les hommes politiques, les députés du parlement et les seigneurs de guerre se sont bien servis de cette manne étrangère pour s’enrichir et réaliser des projets immobiliers à Kaboul et dans les grandes villes du pays. L’argent de l’aide internationale a même trouvé son chemin dans les pays voisins en tant que projets d’investissement immobilier. Cela a été possible car l’Afghanistan a laissé ses fonctionnaires haut placés et bien réseautés empocher les recettes nationales des douanes en même temps que le gouvernement tendait la main à la communauté internationale pour se faire financer. Ces mêmes fonctionnaires ont aussi touché d’énormes commissions lors de l’importation de pétrole pour les besoins du pays.

Pendant ce temps, la violence faisait rage. Le mouvement des Talibans s’est accru proportionnellement au développement des inégalités créées par cette corruption car le gouvernement a perdu la confiance de son peuple en laissant une minorité au pouvoir faire main basse sur l’argent public. Cette situation a alimenté le terreau de radicalisation. Entre 2015 et 2016 on a constaté le déferlement de plusieurs centaines de milliers de réfugiés afghans vers l’Europe. Arrivés en Italie et en Europe de l’Est pour rejoindre l’Allemagne et les pays scandinaves, certains ont également rejoint la France où les camps sauvages érigés sous les ponts et sur la place de la République à Paris et à Calais ont souvent fait la une des journaux.

À l’intérieur de l’Afghanistan, la situation continue de se dégrader. La Banque mondiale vient de déclarer que 50% des femmes n’ont pas de carte d’identité, 62% des filles ne vont pas à l’école et 13 millions de personnes, soit 45% de la population, sont en situation d’insécurité alimentaire. Cela semble un résultat peu reluisant après dix-huit ans d’aide internationale pour un montant exorbitant de 144 milliards USD, dépassant largement le plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale en Europe.

Aujourd’hui, le gouvernement Trump se fatigue de cette situation. L’Amérique a décidé d’accélérer le retrait de ses troupes américaines de l’Afghanistan et d’en retirer l’immense partie de son soutien financier. Il s’attend cependant à ce que l’Europe continue son aide financière, mais avec la crise du Covid-19, si les pays européens ont maintenu leur contribution, ils ont mis trois conditions majeures à leur générosité.

Que le gouvernement afghan avance avec sincérité dans les pourparlers de paix avec les Talibans, que la situation des droits de l’homme s’améliore en Afghanistan et que la corruption cesse une fois pour toutes. Trois conditions presque impossibles à atteindre par un gouvernement qui n’a pas pu y parvenir en deux décennies de soutien international. Avant chaque conférence internationale de dons qui a lieu tous les quatre ans, le gouvernement à Kaboul a l’habitude de créer des commissions fictives de lutte contre la corruption qui n’ont aucune autorité et s’effilochent avec le temps.

Il est donc temps que l’Europe limite son aide à l’humanitaire seulement; en posant des conditions rigoureuses pour que les pourparlers de paix fassent des progrès tangibles stabilisant le pays. Cela éviterait un autre déferlement de réfugiés vers le continent européen. L’Europe ne doit plus tolérer un gouvernement corrompu en Afghanistan.