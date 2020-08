Placement potentiel sur la liste rouge – Que faire si vous avez prévu de vous rendre en France? Berne risque de classer l’Hexagone comme région à risque d’infection. Le point sur vos droits si vous planifiez un voyage ou si vous y êtes déjà. Gabriel Sassoon

Des touristes font la queue masqués pour visiter la pyramide du Louvre de Paris AFP

Partir ou ne pas partir? L’évolution de la pandémie de Covid-19 place les résidents suisses face à un dilemme. La perspective de voir l’Hexagone classé par l’OFSP comme un pays à risque élevé d’infection se fait de plus en plus concrète. Mardi, le nombre de nouvelles infections au coronavirus s’élevait sur l’ensemble du territoire français à 62,8 cas pour 100’000 habitants sur 14 jours. C’est plus que le seuil fixé par la Confédération à partir duquel une région est placée sur liste rouge. Contactée mardi, l’OFSP ne dit pas si et quand la France y figurera. Vous avez prévu de vous y rendre ou vous vous trouvez déjà sur place? Éclairage en quatre points pour vous aider à savoir comment réagir.