Quelques conseils aux parents – Que faire si mon enfant a des difficultés à s’exprimer? Face à des troubles du langage, de l’articulation ou de la communication chez un enfant, un accompagnement logopédique peut être nécessaire. Une prise en charge précoce accompagnée de bonnes pratiques parentales permet le plus souvent de rétablir un développement harmonieux. Clémentine Fitaire

Lorsqu’un enfant prononce mal un mot, on peut lui répéter correctement ses mots, afin de lui fournir un modèle verbal qu’il pourra reproduire. MATEJ KASTELIC /SHUTTERSTOCK

Équivalent de l’orthophonie chez nos voisins français, la logopédie vise à traiter des difficultés dans le langage et la communication ou liées aux fonctions orofaciales, comme des troubles de la déglutition. Contrairement à une idée reçue, la logopédie peut s’adresser à un public adulte comme à des enfants, dès les premiers mois de vie. «Les troubles du langage peuvent avoir de nombreuses causes, précise Marielle Lacroix, logopédiste à l’Unité de guidance infantile des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Le plus souvent, ils sont liés à des problèmes développementaux, mais peuvent aussi être acquis suite à diverses pathologies, un AVC, par exemple.»