Conseils pratiques – Que faire pour savoir si ma caisse 2e pilier est bien gérée? Il y a quelques questions simples à se poser et à poser à sa caisse de prévoyance professionnelle. Rapide survol. Arthur Grosjean

Colette Nova, vice-directrice de l’Office fédéral des assurances sociales, donne quelques conseils pour savoir si sa caisse de pension est bien gérée. (KEYSTONE/Anthony Anex) KEYSTONE

La retraite, c’est encore loin… C’est ce que se disent la plupart des gens en dessous de 50 ans. Ils ont tort. Elle vient plus vite que prévue et il ne faut pas s’y intéresser à 60 ans. Chaque année, vous recevez votre certificat d’assurance 2e pilier. Il indique votre capital d’épargne et donne une projection de votre rente annuelle à l’âge de la retraite. Premier conseil: lisez en détail ces informations et comparez-les avec les certificats précédents.